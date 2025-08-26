川普以貸款陳述不實為由 解除聯準會理事庫克職務

（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普今天下令「立即」解除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務，理由是庫克遭指控在抵押貸款文件作出不實陳述。

川普在致庫克的信中援引聯邦準備法（Federal Reserve Act）作為依據寫道：「我已確定有充分理由將妳免職。」

總統撤換聯準會官員的權力有限，最高法院最近一項命令表示，只有「正當理由」才能將聯準會官員解職，而這正當理由可被解釋成不當行為。

這是川普對獨立運作的聯準會進一步的施壓。

不過，川普在宣布庫克將遭解職時，提到聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）15日向司法部長提交的刑事轉介函。普爾特是川普的堅定盟友。

川普表示，這份轉介函提供「充分理由」，相信庫克可能在一份或多份抵押貸款文件中作出「不實陳述」。

庫克本月稍早在一份聲明中表示，她「無意因被霸凌而辭職」，但會嚴肅看待有關其財務歷史的質疑。

聯準會尚未對此事回應。