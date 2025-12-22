川普任命格陵蘭特使 丹麥警告美國應尊重主權

（法新社哥本哈根22日電） 美國路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）獲總統川普任命為格陵蘭特使後，聲稱要推動格陵蘭成為美國的一部分。丹麥今天警告美國應尊重其主權，並將召見美國大使。

法新社報導，格陵蘭為丹麥的半自治領土，擁有豐富的天然資源，川普自今年一月重返白宮以來，一再聲稱美國基於安全理由需要格陵蘭，而且不排除動用武力奪取。

川普昨天任命蘭德瑞為格陵蘭特使後，今天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文寫道，蘭德瑞「明白格陵蘭對我們的國家安全至關重要，將強力促進我們國家的利益…」。

蘭德瑞則在社群媒體X直接回應川普。他表示：「能以這項義務職位為您服務，推動格陵蘭成為美國一部分，我深感榮幸。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天表示，他對此舉「深感憤怒」，華府應尊重丹麥主權。