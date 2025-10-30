川普允許韓國建造核動力潛艦 美韓合作深化

（法新社首爾30日電） 美國總統川普今天表示，他已同意盟友韓國建造核動力潛艦。前1天，美韓剛宣布達成全面性貿易協定。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫說：「我已同意他們建造核動力潛艦，而非目前那種老式、遠不如核動力潛艦靈活的柴油動力潛艇。」

他在另一篇貼文寫道：「南韓將在費城船塢（Philadelphia Shipyards）建造核動力潛艦，就在我們親愛的美國。」

他還補充說：「我們國家的造船業即將強勢回歸。」

前一天，南韓總統李在明（Lee Jae-myung）要求川普「做出允許我們獲得核動力潛艦燃料的決定」。

他告訴川普說：「我們並非提議建造配備核武的潛艦；而是因為柴電潛艦的水下續航力較差，限制了我們追蹤北韓或中國潛艦的能力。」