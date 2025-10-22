川普再掀爭議 傳向司法部求償聯邦調查損失

（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天針對媒體報導他向司法部求償數億美元一事回應表示，若真如此，那將是「非常奇怪的事」，因為等於是「自己付錢給自己」。

「紐約時報」（New York Times）報導，川普律師團正要求約2.3億美元（約新台幣70.6億元）的賠償金，理由是川普二度當選總統前，曾遭受多起聯邦調查造成的損害。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「他們（指司法部）或許欠我很多錢，如果我真的從我們國家拿到這筆錢，我會做點好事，例如捐給慈善機構，或捐給白宮。」

廣告 廣告

他表示：「這樣的決定得經過我桌上簽核。但要我做出一個『自己付錢給自己』的決定，確實非常奇怪…但我受到的損害真的非常嚴重。」

他稍後又說：「不知道確切數字。」

川普近年對多家媒體與他指控存有偏見的機構提起多起訴訟，部分案件讓他獲得巨額賠償。

然而，紐時指出，現任美國總統向其領導的政府求償「在美國史上沒有任何先例」，並強調這種情形牽涉到嚴重的倫理衝突。

川普的前律師布蘭希（Todd Blanche）目前擔任司法部副部長

川普法律團隊的發言人並未直接證實紐時報導，但對法新社表示，總統「會繼續對所有民主黨主導的政治獵巫進行反擊」。

這名發言人指出，這些所謂「獵巫行動」包括調查川普2016年競選團隊與俄羅斯是否勾結，以及時任總統拜登「將司法體系武器化」等。

川普在第一次總統任期結束後，面臨多起聯邦調查，包括涉嫌處理機密文件不當及試圖推翻2020年總統選舉結果。這些調查在川普去年重新當選總統後已被撤銷。

然而，川普仍因在紐約州一起向色情女明星支付封口費的案件，被判定犯下34項重罪。（編譯：徐睿承）