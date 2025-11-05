川普再提名艾薩克曼出任NASA署長 馬斯克表態力挺

（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天提名億萬富豪企業家、民間太空人艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長，再度選擇馬斯克（Elon Musk）親密盟友領導這個美國太空機構。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布這項提名，距離他6個月前因與馬斯克爆發激烈爭執而撤回艾薩克曼的初次提名，僅過了半年時間。

若艾薩克曼最終獲聯邦參議院確認，他將接替目前由運輸部長達菲（Sean Duffy）代理的NASA署長職位。

川普在貼文中表示：「傑瑞德（指艾薩克曼）對太空的熱情、他的太空人經驗，以及他致力推動探索邊界、揭開宇宙奧秘並促進新太空經濟的精神，使他成為領導NASA的理想人選。」

今年5月，川普在與馬斯克因「大而美」國內大型政策法案產生分歧後，撤回了艾薩克曼的NASA署長提名。

川普今天宣布提名後，馬斯克隨即在社群媒體平台X上貼出川普宣布艾薩克曼再獲提名的截圖，並附上「愛心、火箭、美國國旗」等表情符號。

全球首富馬斯克曾與川普關係密切，率領「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）削減開支小組，但兩人後因預算支出計畫而關係決裂。

馬斯克據報曾直接向川普遊說，希望由艾薩克曼出任NASA署長，這引發可能利益衝突的質疑。

艾薩克曼是1名技術精湛的飛行員，2024年9月在太空探索科技公司（SpaceX）「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務中，成為首位進行太空漫步的民間人士，創下歷史紀錄。

42歲的艾薩克曼是支付公司Shift4 Payments的創辦人兼執行長，多次搭乘SpaceX火箭進行民間太空任務，是SpaceX太空探索計畫的重要客戶與支持者。

這項任命仍需經過美國參院批准後才能生效。（編譯：徐睿承）