川普再提格陵蘭 稱美不論簡單或困難方式將處理

（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普今天再度暗示不排除動用武力奪取格陵蘭（Greenland），無視丹麥對這座北極自治島嶼的主權。

川普在白宮接見有意在委內瑞拉獲利的石油業主管時表示：「我們會對格陵蘭採取行動，無論他們喜不喜歡。」

當被問及格陵蘭時，川普說：「我希望談成協議，也就是用簡單的方式。但如果不能用簡單的方式達成，我們就會用困難的方式。」

他說：「我們不會讓俄羅斯或中國占領格陵蘭。如果我們不採取行動，他們就會這麼做。因此我們會對格陵蘭有所作為，要嘛溫和進行，要嘛用比較強硬的方式。」

中俄兩國近年來在北極地區提升軍事活動，但都未對這塊廣大冰封島嶼提出主權聲索。

川普說：「我也很喜歡丹麥，說真的。他們對我一直很友善。但你也知道，他們500年前有船登陸當地，不代表這片土地就屬於他們。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）下週預定與丹麥外交部長及格陵蘭代表會面。