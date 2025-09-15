川普削減資金後 美國公共廣播電台掙扎求存

（法新社蒙特瑞15日電） 美國總統川普削減資金，導致全國各地許多小型電台面臨營運困境，包括阿勒格尼山廣播電台，該電台負責為位於維吉尼亞州及西維吉尼亞州邊界的偏遠山區城鎮播報新聞。

在川普（Donald Trump）要求下，共和黨國會議員透過投票，同意削減提供給美國公共廣播公司（Corporation for Public Broadcasting）的聯邦資金。

美國公共廣播公司是全國公共電台（NPR）及公共電視網（PBS）的主要資金來源，保守派人士長期批評這兩間媒體具有自由派偏見。

不過，這些資金其實也支持全美各地許多小型廣播電台跟電視台。

舉例而言，阿勒格尼山廣播電台（Allegheny Mountain Radio）預計會失去占其預算60%至65%的資金。

這家小廣播電台雇有10名員工，總經理史密斯（Scott Smith）表示儲備金還夠電台至少撐1年，但如果無法賺進更多收入，他們終將用罄資金。

維吉尼亞州小鎮蒙特瑞（Monterey）約有120位居民，阿勒格尼山廣播電台是他們的生命線。

蒙特瑞鎮長賈柏（Jay Garber）指出，阿勒格尼山廣播電台對「獲得當地資訊至關重要」，且鎮上居民多為年長者，他們仍仰賴傳統媒體。

蒙特瑞當地居民韋恩（Chris Wayne）也警告，阿勒格尼山廣播電台關閉恐造成嚴重後果。

韋恩說明，只要稍微離開鎮上，手機訊號就會消失，因此廣播電台成為唯一能獲知洪災即將爆發等重大消息的途徑。