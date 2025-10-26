《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
川普前往亞洲前停留卡達 力促加薩和平
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普在啟程赴亞洲與中國國家主席習近平進行關鍵的貿易談判之前，今天順道會晤卡達國王和總理。卡達是維繫脆弱加薩和平協議的主要盟友。
這次會談進行之際，以色列在加薩（Gaza）對一名據稱屬於伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的武裝分子進行空襲，違反川普斡旋達成的停火協議。 川普預計將在他亞洲行的最後一天在南韓與習近平會面，以期達成協議，終結這場重創全球兩大經濟體的貿易戰。他同時表示，也樂意在這次亞洲行中會見北韓領導人金正恩。 這是川普自1月重返白宮、再度掀起關稅和國際交易風波以來首次亞洲行，他此行也將訪問馬來西亞和日本。 在停靠卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的總統專機空軍一號上，川普會見卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）和總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。烏代德空軍基地是美軍中央司令部的中東地區總部。 川普說：「我們在中東帶來不可思議的和平，而他們（指卡達）在其中扮演非常重要的角色。」他拒絕接受提問，隨後記者便被請了出去。
川普稍早在空軍一號上告訴記者，他希望與習近平舉行一場「非常好的會談」，並表示他預期中國會達成協議，避免原定於11月1日生效的額外100%關稅。
他還引發外界猜測，可能自2019年以來首次與金正恩會面。當時這位共和黨籍總統於第一個任期內在南北韓非軍事區舉行會談。川普說：「我對此持開放態度。」
當被問及是否會考慮承認北韓為核武國家作為談判的先決條件時，川普回答：「我認為他們某種程度而言就是核武大國了…我要說，他們擁有許多核武。」
金正恩表示，如果美方不再堅持要求北韓放棄核武庫，他也願意與美國總統會面。
