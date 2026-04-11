川普力挺匈牙利右翼總理奧班 承諾勝選將以美國經濟力量支持

（法新社布達佩斯10日電） 匈牙利大選12日登場，現任總理奧班（Viktor Orban）面臨來自親歐派對手馬格雅（Peter Magyar）強烈挑戰。美國總統川普今天表示，若奧班勝選，將以經濟實力支持匈牙利。

民調顯示，馬格雅領導的尊重與自由黨（TISZA）支持度領先。

川普在社群媒體表示，我們樂於投資奧班持續領導下所帶來的繁景。

川普這番話為進入最後階段的匈牙利大選增添變數。奧班與馬格雅最近互控對方涉及不正當操作，選情因此更為緊繃。

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奧班執政長達16年並與川普及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）交好。他採民族主義路線，近年與歐盟多有衝突，歐盟指控他打壓異議人士與侵害法治。

川普政府則是續挺歐洲極右勢力，將移民與「覺醒」價值視為對歐洲文明的威脅。

奧班在社群影片中指控反對派「不擇手段奪權」，稱其與外國情報機構勾結，甚至威脅支持者安全。他表示：「這是一場有組織的行動，透過混亂、施壓與國際抹黑，試圖質疑匈牙利人民的選擇。」

馬格雅對此提出反擊，指控執政的青年民主黨（Fidesz）長期操弄選舉，包括舞弊、情報操作與假訊息。他在臉書發文稱，這些手段「無法改變尊重與自由黨將贏得選舉的事實」。

奧班與馬格雅亦互控引入外國勢力干預選舉。美國副總統范斯（JD Vance）本週訪問匈牙利，被視為華府支持奧班的象徵。

反對派在選前造勢吸引大量群眾，西部城市焦爾（Gyor）集會吸引約2萬人參加，支持者表示：「我們對馬格雅有信心，也已受夠舊體制。」

另一方面，約2000名奧班支持者聚集於匈牙利第2大城德布勒森（Debrecen）。奧班呼籲選民「不要把一切置於風險之中」，「守護我們已取得的成果」。

川普先前亦曾稱讚奧班是「真正強而有力的領導人」，呼籲選民投票支持。

奧班執政期間，執政聯盟利用國會2/3多數修改選舉制度並動用國家資源助選，他的商業盟友亦大幅改變媒體環境。