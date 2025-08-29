川普加大打擊移民 邊境執法人員逮捕2名消防員

（法新社洛杉磯29日電） 隨著美國總統川普加大力道取締移民，移民官員表示，2名消防員在準備撲滅一場美國野火行動時，遭邊境巡邏執法人員逮捕。

聯邦執法人員27日盤查民間消防業務承包商的工作人員長達數小時。當時他們正準備協助撲滅華盛頓州延燒面積達3600公頃的熊溪谷大火（Bear Gulch Fire）。

消防員告訴西雅圖時報，聯邦執法人員要求他們44人排成一排並出示證件，還要求他們不准拍攝或錄影。

美國海關與邊境保護局（CBP）表示，美國邊境巡邏隊（USBP）官員接獲護林員請求前往現場，查核承包商工作人員名冊的姓名資料是否準確無誤。

CBP昨天發布聲明說：「我們查出多處資料不一致，且有2人被發現目前非法停留美國，其中1人甚至收過驅逐令。」

CBP表示這2人已被逮捕和拘留，其餘42人則逐出聯邦土地。CBP稱此舉是刑事調查後的「合約終止和強制執行」。

CBP強調，這次行動「並未影響滅火行動或對這個區域任何既有火勢的回應，也未對周遭社區造成任何危險」。

27日取締移民行動並不尋常，這類行動通常不會在天災或緊急事故現場周圍進行。

民主黨籍華盛頓州州長佛格森（Bob Ferguson）表示，他正在了解這次行動的細節。