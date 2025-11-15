川普加薩走廊和平計畫 傳聯合國安理會17日表決

（法新社紐約聯合國總部14日電） 法新社報導，美國上週正式在聯合國安全理事會（UNSC）就加薩走廊議題決議文啟動協商，內容包含美國總統川普的和平計畫。外交界人士透露，安理會將在17日進行表決。

這份決議除了要讓已交戰2年的以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）貫徹加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，還支持川普（Donald Trump）的加薩和平計畫。

根據法新社昨天見過的草案內文，當中提到「歡迎和平委員會（Board of Peace）的成立」。這個委員會將是加薩走廊過渡時期治理機關，權限至2027年底，理論上由川普擔任主席。

這份決議並將授權聯合國安理會成員組建一支「臨時性國際維和部隊（International Stabilization Force，ISF）」。這支部隊將與以色列、埃及和經過新訓練的巴勒斯坦警察合作，協助確保邊境地區安全及實現加薩走廊非軍事化。

此外，這份最新版本決議提到未來建立巴勒斯坦國的可能性，與先前幾版決議不同。

美國與埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其和印尼等數個阿拉伯或穆斯林為主國家今天發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會盡快通過這份決議。

然而，儘管川普加薩和平計畫的原則至今獲得安理會成員國支持，但外交界消息人士指出，美國的決議案仍存在一些疑問。

其中最主要是美國方案缺乏由安理會監督的機制，以及關於巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）扮演的角色，或是國際維和部隊的詳細權限，都仍待釐清。