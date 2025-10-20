川普受訪談城市維安 舊金山成為下個派兵目標

（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普在今天播出的訪問中威脅派軍進駐舊金山，川普發表這項看法之前，已派遣國民兵進入洛杉磯，華盛頓與曼菲斯。

川普希望將美軍部署到更多由民主黨執政的城市，他曾多次違背地方首長意願派遣國民兵進駐，法官目前暫時中止將國民兵部署在芝加哥與波特蘭。

川普強調：「我們要去舊金山，要讓它再次偉大。」

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「接下來我們會前往舊金山。我認為，他們其實希望我們前往舊金山。舊金山曾是全球最偉大城市之一，但15年前已開始走下坡。」

川普多次誇大美國城市犯罪與動亂程度，藉此為他出動軍隊的命令背書，然而這些作法大多遭到民主黨籍的地方首長強烈反對。

上個月底，川普甚至建議可將美國城市作為軍隊「訓練場」。

川普政府大規模突襲移民引發偶有失控的抗議，今年6月首次出動國民兵進駐洛杉磯。批評人士指出這些突襲似乎針對特定族群，或根據其所使用的語言進行。

加州州長紐松（Gavin Newsom）嚴詞批評派兵進駐洛杉磯。紐松時常與共和黨籍的川普針鋒相對，外界普遍認為他是民主黨問鼎下一任白宮寶座的熱門人選。

舊金山在共和黨眼中具有特殊象徵意義。這座城市長期面臨遊民及毒品等社會問題，右派新聞頻道經常以它為例子，作為民主黨執政下美國城市衰頹的代表。