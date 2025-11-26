川普命令下進駐華府 2名國民兵白宮附近遇襲身亡

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上重申，中方已多次就日本首相高市早苗的涉台錯誤言論闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序。中方堅決反對，日本國內有識之士亦普遍表達質疑和批評，國際輿論也予以譴責。毛寧指，日本政府昨日的內閣答辯書還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，是遠遠不夠，日方應當誠實、準確、完整地講清何謂「一貫立場」，輕描淡寫、一筆帶過，只提概念，迴避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。毛寧續指，日方在答辯書中亦再次妄議台灣問題，是干涉中國內政，中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，儘快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。(ST)

infocast ・ 14 小時前