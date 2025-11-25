張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
川普啟動「創世紀任務」加速AI研究
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天簽署行政命令，啟動名為「創世紀任務」（Genesis Mission）的國家級計畫，旨在利用人工智慧（AI）加速科學突破。
「創世紀任務」旨在推動推動大型科技公司在人工智慧領域領先中國，鞏固美國在這個快速擴張領域的主導地位。
白宮也在尋求法律途徑阻止美國各州制定自己的AI法規，並威脅將撤銷對相關州的聯邦補助。
今天發布的行政命令責成能源部（Department of Energy）建立整合式AI平台，結合國家超級電腦、聯邦科學資料集和研究設施，以加速從核融合到半導體製造等領域的科學發現。
此計畫的核心是「美國科學與安全平台」（American Science and Security Platform），將為研究人員提供高效能運算資源、AI建模工具以及大量聯邦資料集，用以訓練科學基礎模型並自動化研究流程。
平台旨在9個月內，針對能源部將在60天內擬定的20個優先科學挑戰清單中的至少一項，實現初步運作能力。
優先清單的領域包括先進製造、生物技術、關鍵材料、核能、量子運算與半導體，都是美國面臨中國愈來愈大競爭的關鍵領域。
行政命令呼籲與私人企業、大學與國家實驗室締結合作，同時要求嚴格的網路安全措施以保護敏感研究。
其他人也在看
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 23 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 22 分鐘前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 7 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 4 小時前
阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
港星阿Sa（蔡卓妍）11月22日迎來43歲生日，生日宴上小10歲的緋聞男友Elvis低調陪伴，被外界視為默認戀情。姊妹淘 ・ 28 分鐘前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 5 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
芷珊再約王嘉爾 ｜ 王嘉爾大方自揭曾做醫美 啪臉骨：醫美係（藝人）工作
直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 27 分鐘前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
跨境家庭北區搵樓感樓市復甦 兩原因不住深圳： 關口樓價貴、通勤辛苦
近日一對90後跨境家庭夫婦上傳影片分享在北區搵樓的經歷，直言「太難了，上水真的沒有筍盤了嗎？」有網友留言質疑買上水不如住深圳，而妻子陳女士亦留言解釋為何不選擇住深圳，引發其他網友共鳴。28Hse.com ・ 1 小時前