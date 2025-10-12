川普啟程中東行 宣稱以哈戰爭結束

（法新社美國總統專機空軍一號12日電） 美國總統川普今天啟程前往以色列與埃及，展開一趟關鍵的和平行程時，對外表示「加薩戰爭結束了」。即使已與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火與人質協議，後續發展仍充滿不確定性。

川普這次旋風式出訪，意在慶祝他上週促成停火與人質交換協議的主導角色；但時機敏感，因以色列和哈瑪斯（Hamas）正就後續安排展開協商。

79歲的川普預計在哈瑪斯釋放人質後不久抵達以色列。他將在國會發表演說，隨後前往埃及主持一場大型和平高峰會。

被問及以色列與哈瑪斯之間的衝突是否確實終結時，川普在空軍一號上回答說：「戰爭結束了。好嗎？各位了解嗎？」

稍早，川普在登機前受訪時還說，這趟行程「將是非常特別的時刻」。

他說：「每個人對這一刻都感到非常興奮。這是一個非常特殊的事件。」