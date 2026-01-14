川普回應嗆聲民眾 意外手勢引發討論

（法新社底特律13日電） 社群媒體流傳的一段影片顯示，美國總統川普（Donald Trump）今天在密西根州參訪汽車工廠時，對現場一名嗆聲民眾做出不雅手勢並爆粗口。

影片中，川普身穿黑色長大衣，站在密西根州底特律（Detroit）福特F-150工廠高架走道俯瞰廠房。一陣喧鬧後，川普似乎指向廠房內的嗆聲者，神情嚴厲，回嗆幾句難聽話，隨後豎起中指。

這名嗆聲民眾身分並未曝光，但白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）告訴法新社，對方自作自受。他說：「有個瘋子情緒失控，狂罵髒話，總統給出了明確且恰如其分的回應。」

美國娛樂媒體TMZ報導，該名嗆聲者疑似對著川普大喊「戀童癖保護者」。

79歲川普在第2個總統任期內，始終面臨著公開已故性罪犯金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件的壓力。川普與艾普斯坦曾是朋友，但川普表示，他在艾普斯坦對仲介賣淫指控認罪前就已與對方斷絕往來。

艾普斯坦2019年在紐約監獄候審時身亡，當時他因涉嫌販運未成年少女從事性交易受審。這起死亡案官方雖判定為自殺，但長期以來一直是川普支持者所熱衷散布的陰謀論焦點。

川普已批准跨黨派法案釋出艾普斯坦案相關文件，但司法部尚未於去年12月19日期限前公開所有內容。

本月稍早，司法部官員表示，目前仍在審查超過200萬份文件，準備釋出。（編譯：蔡佳敏）