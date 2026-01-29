獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
川普在美國城市部署軍隊 2025年花費近5億美元
（法新社華盛頓28日電） 根據無黨派的美國國會預算處（CBO）今天公布的估算，美國總統川普2025年具爭議性地在多座美國城市部署軍隊，花費將近5億美元（新台幣156.5億元）。
川普以平息他所稱的「失控動亂」為由，派遣部隊進駐洛杉磯、華盛頓特區等由民主黨執政的城市，而在其他一些城市，相關行動則因法院挑戰而遭到阻止。
這些部署今年預計每月將新增數以千萬計美元支出。
國會預算處主任史威格（Phillip Swagel）回覆一名民主黨重量級議員時表示：「CBO估計，這些部署截至2025年12月底，總成本約為4億9600萬美元。」
花費最高的是在華盛頓特區，達2億2300萬美元，目前仍有2600多名國民兵駐守當地；其次為洛杉磯，花費1億9300萬美元，當地部署人數高峰時較多，但持續時間較短。
史威格說，未來部署成本「相當不確定，主要因為這類部署的規模、持續時間與地點，難以準確預測」。
除了在國內部署外，川普自一年前重返白宮以來，也多次在美國境外動用軍事力量。
在中東，他下令對葉門什葉派激進團體「青年運動」（Huthi）展開空中打擊，並對伊朗核設施發動攻擊。
在接近美國本土地區，美軍鎖定南美外海涉嫌毒品走私船隻，並抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。（編譯：徐睿承）
