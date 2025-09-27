川普報復升級稱柯米髒警 要起訴所有反對者

（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普今天要求讓更多他的政治對手面臨刑事指控，並對前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）遭起訴叫好，稱他是個「骯髒的警察」。

這位共和黨籍總統的言論，使他對反對者所進行的報復行動升溫。其做法非同尋常且不加掩飾，公然挑戰美國政壇數十年來所奉行的政治規範。

當記者在白宮問及柯米起訴案時，川普回應：「坦白說，我希望還有其他人。」他隨後稱自己的對手是「腐敗、激進的左派民主黨人」。 他說：「這不是報復，這同樣關乎到不能任由這種事情一再發生。」

傳統上，歷屆美國總統都會力求讓白宮與司法部保持距離。但川普打破了這一先例，清楚表明他打算對柯米的案件及其他相關訴訟施加影響。

柯米被控在調查俄羅斯是否干預2016年總統大選，以及川普是否與俄國共謀一案中，做出不實陳述並妨礙司法。 針對柯米，川普向媒體說：「他是個骯髒的警察，骨子裡一直都是。」 當被問到下個面臨起訴的人會是誰時，川普表示：「這不是一份名單，但我認為還會有其他人。」

幾天前，川普才採取極不尋常的舉動，公開敦促司法部長邦迪（Pam Bondi）對柯米及其他被他視為敵對者的人士採取行動。

這些政敵包含對川普提出民事詐欺指控的紐約州檢察長詹樂霞（Leticia James），以及在2019年川普的第一次彈劾中擔任檢察官的現任加州聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）。