川普威脅對中國課重稅 美股重挫

向華強與太太陳嵐怒斥YouTuber造謠
高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾鉅亨網 ・ 10 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
美國股市回吐漲幅急跌 川普發長文怒懟中國並威脅大加關稅
【彭博】-- 美國股市周五回吐早盤漲幅並轉為大幅下跌，因美國總統唐納德·川普威脅「巨幅提高」中國商品關稅，標普500指數當周擴展的地盤也難以守住。儘管開盤後一度上漲0.4%，該基準指數當天跌幅最多達到2%，創下8月1日以來最大盤中紀錄。它已經連續33個交易日未在收盤時出現1%的漲跌幅，是2020年以來持續時間最長的一次。那斯達克100指數一度大跌2.Bloomberg ・ 4 小時前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
滙豐行政總裁打破傳統 140億美元押注香港促成長
【彭博】— 滙豐控股行政總裁艾橋智過去的一年裡忙於裁減數千職位、縮減管理層級，以控制成本。如今，他正在尋找增收的方法。Bloomberg ・ 1 天前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
標普：匯控私有化恒生將強化兩者聯繫 料資本影響可控
標普全球評級(S&P Global Ratings)預計，滙豐控股(0005.HK)宣布溢價30.3%私有化恒生銀行(0011.HK)，預料有助進一步強化兩間銀行之間的聯繫，提升治理一致性，促進業務及營運更緊密合作，目前估算滙控因回購恒生所有流通股份而面臨的資本壓力將在可控範圍內。AASTOCKS ・ 20 小時前
中國買走近八成！巴西大豆出口有望衝新高
《路透》周三 (8 日) 報導，巴西大豆出口今年有望創下新高，受惠於美國供應缺口與中國需求強勁。根據穀物出口商協會 (Anec) 最新數據，巴西截至 10 月底的大豆出口量將達到 1.022 億噸，超越 2023 年全年創下的 1.013 億噸紀錄，也突破 2024 年全年水準。鉅亨網 ・ 2 天前
特斯拉薪酬方案驚人！路透：馬斯克未達高難度目標亦可袋數百億
分析指出，即使特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克未完成董事會設定的「高難度」大部分目標，也可能輕鬆入袋數百億美元的薪資獎勵。特斯拉董事會去年 9 月為執行長馬斯克提出企業史上最大規模的薪酬方案，價值高達 8,780 億美元的特斯拉股票。鉅亨網 ・ 20 小時前
滙豐料商廈需求改善利租金 寫字樓用家回歸 下行周期近尾聲
本港商廈供應居高不下，但需求有回穩跡象，滙豐環球投資研究部指出，第三季寫字樓租金一如預期持續承壓，惟租金跌幅進一步收窄，尤其是中環市場；儘管短期內有新供應，由於需求正在改善，意味寫字樓用家正在逐漸回歸，相信可為市場帶來部分支持；寫字樓業主中，偏好太古地產（1972.HK）及香港置地。信報財經新聞 ・ 2 天前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 17 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 16 小時前
[MLIV調查] 巨額AI投資是否物有所值 調查顯示疑慮升溫
【彭博】-- 最新的Markets Pulse調查顯示，關於企業在人工智能上的投入是否物有所值的疑慮正在升溫。這加劇了人們對那波從熊市邊緣反彈以來市值暴增16萬億美元的漲勢正逼近臨界點的擔憂。在9月29日至10月8日進行的共有149名參與者的調查中，超過三分之二的人認為，由人工智能推動的企業業績表現優異這一趨勢將會持續。然而，大致同樣多的受訪者表示，企業在人工智能上的花費與其回報並不相稱。「軍備競賽」這種矛盾心態也反映在更廣泛的股市中。標普500指數今年迄今已創下34次歷史新高，完全了走出4月初的低谷。當時美國總統唐納德·川普公佈了廣泛的關稅措施，導致股市在宣布後的第二天市值蒸發了2.5萬億美元。不過，類似Paul Tudor Jones這樣的對沖基金億萬富豪發出的警告聲不絕於耳，他本周警示稱，泡沫破裂可能「甚至比1999年更具爆炸性」。儘管針對該基準指數近月來反覆刷新高點的憂慮並不新鮮，但本周出現了新的維度：人工智能巨頭輝達公司及其競爭對手Advanced Micro Devices Inc.Bloomberg ・ 3 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
中國將曝出華為晶片秘密研究公司列入黑名單
【彭博】— 中國將揭開了華為AI晶片面紗的著名研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。Bloomberg ・ 1 天前