川普威脅對中國課重稅 美股重挫

【彭博】-- 最新的Markets Pulse調查顯示，關於企業在人工智能上的投入是否物有所值的疑慮正在升溫。這加劇了人們對那波從熊市邊緣反彈以來市值暴增16萬億美元的漲勢正逼近臨界點的擔憂。在9月29日至10月8日進行的共有149名參與者的調查中，超過三分之二的人認為，由人工智能推動的企業業績表現優異這一趨勢將會持續。然而，大致同樣多的受訪者表示，企業在人工智能上的花費與其回報並不相稱。「軍備競賽」這種矛盾心態也反映在更廣泛的股市中。標普500指數今年迄今已創下34次歷史新高，完全了走出4月初的低谷。當時美國總統唐納德·川普公佈了廣泛的關稅措施，導致股市在宣布後的第二天市值蒸發了2.5萬億美元。不過，類似Paul Tudor Jones這樣的對沖基金億萬富豪發出的警告聲不絕於耳，他本周警示稱，泡沫破裂可能「甚至比1999年更具爆炸性」。儘管針對該基準指數近月來反覆刷新高點的憂慮並不新鮮，但本周出現了新的維度：人工智能巨頭輝達公司及其競爭對手Advanced Micro Devices Inc.

Bloomberg ・ 3 小時前