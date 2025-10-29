江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
川普媒體集團跨足預測市場 真實社群將推下注功能
（法新社紐約28日電） 由美國總統川普創立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）今天宣布，將允許用戶在平台上就現實世界事件進行下注。
川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group，簡稱TMTG）正試圖抓住這波蓬勃發展的下注熱潮。這類以手機應用程式為主的下注方式，讓用戶可以針對政治、經濟、體育與娛樂等議題下注。
根據聲明，真實社群將與Crypto.com合作開放下注功能，用戶可就「選舉結果、利率與通膨率變動、黃金與原油等大宗商品價格」，以及「各大職業體育聯盟的賽事」等進行投注。
聯邦當局並未將這類所謂的「預測市場」（prediction markets）視為傳統意義上的賭博，因此這類平台由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，而非各州的博彩監管機構，像是彩券或賭場等。
下注的方式是用戶購買一種「合約」型金融產品，若特定事件發生，像是某位候選人勝選或某支球隊贏得比賽，即可獲利。
這個新興產業被認為極具潛力，本月稍早，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）母公司「洲際交易所集團」（Intercontinental Exchange）宣布投資20億美元入股知名預測平台Polymarket。
預測類應用程式特別受年輕成年族群歡迎，但也引發對成癮與財務損失風險的憂慮。
TMTG已推出多項計畫，包括加密貨幣相關的金融產品與影音串流平台，但今年上半僅創造170萬美元營收。
根據美國證券管理委員會（SEC）文件，TMT同期淨虧損達5170萬美元。（編譯：徐睿承）
其他人也在看
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 1 天前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 11 小時前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 1 天前
高盛料未來十年圓匯將升值至100日圓兌一美元
高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
AI造富 全球前十富豪身家飆逾5千億美元
AI 熱潮持續推高全球超級富豪財富，根據彭博億萬富翁指數，今年全球前十大富豪合計新增財富達 5230 億美元，遠超過萬事達、埃克森美孚或 Netflix 任何一家市值，而此三家美國企業市值介於 4600 億至 5200 億美元。鉅亨網 ・ 2 小時前
黃金牛市上周劇烈回調後 全球「抄底客」湧入市場
貴金屬市場上周經歷了一次戲劇性的急劇修正，金價曾飆升至接近每盎司 4400 美元的歷史高點，並在尾盤觸及 4381 美元上方的峰值。隨後，黃金價格在周二暴跌多達 6.3%，創下自 2013 年以來最大的單日跌幅。鉅亨網 ・ 1 天前
《藍籌》滙控(00005.HK)第三季列賬基準除稅前利潤按年跌13.9%至72.95億美元 遜預期
滙控(00005.HK)公布第三季業績，按列賬基準，季內除稅前利潤按年下跌13.9%至72.95億美元，低於本網綜合5間券商預測中位數為80.16億美元，按年跌近5.4%，亦低於滙控官方綜合18名分析師預測的76.58億美元。除稅後利潤跌18.5%至55.03億美元。每股基本盈利0.28美元。派第三次股息每股0.1美元。AASTOCKS ・ 1 天前
國際金融｜黃金牛市掀搶人潮 黃金交易員冷板凳變熱煎堆 貿易公司出高3倍獎金請人
國際金價今年表現強勁，帶動市場對黃金交易人才的需求急劇上升。據業界消息，貿易公司、對沖基金及銀行正展開一場激烈的黃金交易員爭奪戰，相關職位薪酬水漲船高，部分崗位獎金甚至較傳統銀行高出兩至三倍，反映黃金市場結構性轉變。BossMind ・ 1 天前
文遠知行今起招股 入場費約3,535.3元
自動駕駛企業文遠知行(0800.HK)(WRD)公布在港招股詳情，將以同股不同權架構在聯交所上市，由中金公司及摩根士丹利擔任聯席保薦人。AASTOCKS ・ 1 天前
金價摔到三周新低！美中關係轉暖 投資人不抱金了？
根據《路透》周二 (28 日) 報導，國際金價當日大跌逾 2%，觸及三周低點，主因市場對美中貿易緊張關係趨緩抱持樂觀態度，風險偏好回升，削弱投資人對黃金等避險資產的需求，同時市場矚目美國聯準會 (Fed) 本周的利率決策。鉅亨網 ・ 16 小時前
匯控(00005)郭珮瑛:優先以股息回饋股東 再決定是否重啟回購
匯控(00005)預留資本私有化恒生(00011)而暫停股份回購三個季度，集團財務總監郭珮瑛表示，每個季度留存溢利都可持續提升資本水平，暫預計每10億美元收入，可帶動普通股權一級資本比率(CET 1)上升0.15個百分點。她指出，集團繼續優先以股息回饋股東，另平衡自然增長和潛在收購的可能性後，再決定是否重啟回購。 郭珮瑛表示，匯控上調今年銀行業務淨利息收入指引，港元拆息(HIBOR)回升為關鍵因素，同時亦已計及美國、英國潛在減息的因素，而結構對沖收益亦較早前提升，都支持淨利息收入向好。 馬多夫詐騙訴訟另為匯控CET1帶來大約15個基點影響，郭珮瑛指，早前宣布私有化計劃和暫停三季回購時，已考慮到相關因素，不會因為相關撥備而影響股息、回購的進度。 (LF)infocast ・ 21 小時前
小馬智行今起招股 一手入場費18,181.54元
中國自動駕駛科技公司小馬智行(2026.HK)公布招股詳情，全球發售4,195.57萬股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成，每股招股價最高為180元。AASTOCKS ・ 1 天前
特斯拉董事會主席：若1萬億美元薪酬方案未獲批 馬斯克或離職
特斯拉(TSLA.US)董事會主席Robyn Denholm周一致函股東，呼籲在公司年度股東大會前支持行政總裁馬斯克近1萬億美元的薪酬方案，稱馬斯克對公司未來發展至關重要。 Denholm表示，特斯拉正邁向「不只是汽車公司」的新階段，需要聚焦於全自動駕駛及人形機器人Optimus，而馬斯克是推動公司轉型的核心人物，稱沒有馬斯克，特斯拉可能失去重大價值，因為市場或不再以長遠目標評價公司。 不過該薪酬方案近期引發爭議。投票顧問機構ISS建議股東反對，而多個工會及企業監督團體上周亦成立「ake Back Tesla」網站，批評馬斯克推動右翼政治及散播陰謀論，損害品牌形象。 特斯拉年度股東大會將於11月6日舉行。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中美貿易進展抑制避險需求 金價跌穿4,000美元
中美貿易緊張局勢有緩和跡象，降低黃金的避險吸引力，同時市場等待聯儲局本周的利率決議，金價周一跌至每安士4,000美元以下。AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》高盛：滙控(00005.HK)上季收入強勁 調高今年淨利息收益指引
高盛發表報告，滙豐控股(00005.HK)中午公布第三季業績，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達91億美元，較該行原預測及市場共識分別高出7%和9%，主要受惠於收入表現優於預期。收入增長由銀行業淨利息收入及非銀行業淨利息收入雙雙超出預期所推動。成本及信貸撥備大致符合預期。此外，普通股一級資本比率(CET 1)為14.5%，亦符合市場預期。 該行指，滙控上調2025財年有形股本回報率(ROTE)至「中等雙位數」(14%-16%)或更高(市場共識為16%)，並維持2025至2027財年ROTE「中等雙位數」的展望(2026-2027財年市場平均預期為15.7%)；滙控亦上調2025財年銀行業務淨利息收益指引至430億美元或以上，此前約為420億美元(市場共識為425億美元)。 滙控維持2025財年成本增長目標約3%，即總營運支出達335億美元(市場共識為333億美元)，並計劃於2026年底前實現成本節約15億美元，預期2025財年信貸成本約為40個基點(市場共識略高於40個基點)，中期信貸成本指引維持在30至40個基點。 高盛表示目前無對滙控給予投資評級。而滙控本AASTOCKS ・ 21 小時前
《大行》滙豐研究：泡泡瑪特(09992.HK)可國際化實現增長 維持目標價392.5元籲買入
滙豐環球研究報告指，泡泡瑪特(09992.HK)在發布強勁的第三季營運數據後，泡泡瑪特股價下跌8%，表現遜於同期恒生指數，且該股的沽空達到新高。根據投資者反饋，該行認為市場對泡泡瑪特價格反應源於對同一組數據的截然不同解讀。看空者援引1990年代美國潮流玩具泡沫破裂的歷史，將任何銷售超預期以及二級市場價格回落的現象視為Labubu IP週期見頂的做空訊號。相反地，看好者則將泡泡瑪特視為一家以知識產權(IP)為核心的潮流玩具平台企業，正透過產品開發、以IP為基礎的系列故事敘事以及直面消費者 該行認為，泡泡瑪特正在主動消除二手市場的泡沫，透過向終端用戶增加更多供應以及打擊黃牛，來降低二手轉售價格，希望可恢復二手市場價格作為指標的功能。 該行認為，泡泡瑪特仍處成長階段，正推動其IP產品走向全球化，可以與Lego、Sanrio及Jelly Cat等全球頂尖IP企業相比。作為成立15年的公司，該行相信泡泡瑪特可以克服挑戰、向世界發展，並透過D2C擴張與國際化實現增長，該股目前估值相當於預測2026年市盈率15.4倍，料2025至2027年預期每股盈利複合年增長率26%；該行維持泡泡瑪特目標價392AASTOCKS ・ 1 天前
今年港股最大車廠IPO要來了！賽力斯 獲頂級資本護航 擬募資逾130億港元、11月5日上市
賽力斯 (601127-CN) 衝刺首家「A+H」上市豪華新能源車廠目標進入倒數計時，周一 (27 日) 正式啟動招股，周五 (31 日) 截止，並在下周三 (11 月鉅亨網 ・ 21 小時前
4新股同日招股 小馬撼文遠 旺山旺水首天孖展超購43倍
香港昨天再迎來4隻新股加入招股戰團，合共籌近149億，同期共有5隻新股招股。當中包括在美上市的中國自動駕駛公司小馬智行（2026.HK）和同業文遠知行（0800.HK），齊齊出閘爭奪資金，兩企合計集資規模逾106億元。彭博報道，網約車平台Uber正考慮認購兩者。信報財經新聞 ・ 11 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國平安(02318)9個月純利1328.56億元人民幣升11.47%
中國平安保險(集團)股份有限公司(02318)公布截至2025年9月30日止9個月業績:股東應佔溢利: 1328.56億元人民幣, 同比升 11.47% (去年同期純利1191.82億元人民幣) 每股盈利: 7.56元人民幣 派息: 無(CW)infocast ・ 20 小時前