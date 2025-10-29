川普媒體集團跨足預測市場 真實社群將推下注功能

（法新社紐約28日電） 由美國總統川普創立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）今天宣布，將允許用戶在平台上就現實世界事件進行下注。

川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group，簡稱TMTG）正試圖抓住這波蓬勃發展的下注熱潮。這類以手機應用程式為主的下注方式，讓用戶可以針對政治、經濟、體育與娛樂等議題下注。

根據聲明，真實社群將與Crypto.com合作開放下注功能，用戶可就「選舉結果、利率與通膨率變動、黃金與原油等大宗商品價格」，以及「各大職業體育聯盟的賽事」等進行投注。

廣告 廣告

聯邦當局並未將這類所謂的「預測市場」（prediction markets）視為傳統意義上的賭博，因此這類平台由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，而非各州的博彩監管機構，像是彩券或賭場等。

下注的方式是用戶購買一種「合約」型金融產品，若特定事件發生，像是某位候選人勝選或某支球隊贏得比賽，即可獲利。

這個新興產業被認為極具潛力，本月稍早，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）母公司「洲際交易所集團」（Intercontinental Exchange）宣布投資20億美元入股知名預測平台Polymarket。

預測類應用程式特別受年輕成年族群歡迎，但也引發對成癮與財務損失風險的憂慮。

TMTG已推出多項計畫，包括加密貨幣相關的金融產品與影音串流平台，但今年上半僅創造170萬美元營收。

根據美國證券管理委員會（SEC）文件，TMT同期淨虧損達5170萬美元。（編譯：徐睿承）