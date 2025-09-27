川普孫女推出服飾品牌 在白宮拍宣傳照

（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）近日推出同名服飾品牌，並在白宮親自拍攝宣傳照，這位18歲少女在照片中身穿一件標價130美元（約新台幣4000元）的長袖運動衫。

凱伊是川普（Donald Trump）長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的女兒。川普今天在白宮外回答記者提問時，凱伊也站在他附近，身穿自己品牌的服飾。

川普也向華府記者團介紹自己的孫女，「順道一提，這是凱伊」。凱伊去年曾在共和黨全國代表大會（RNC）上發表簡短演說。

川普和凱伊都喜歡打高爾夫球，他們今天接著搭乘直升機前往觀賞高球賽事萊德盃（Ryder Cup）。凱伊預計明年加入邁阿密大學的高爾夫球隊。

凱伊昨天在社群媒體宣布，推出自己的服飾品牌。

凱伊服飾品牌官網販售的長袖運動衫標價130美元，網站刊出她親自當模特兒在白宮各處拍攝的宣傳照。這些素色圓領運動衫的胸口繡著她的名字縮寫，袖口則有她的簽名。

凱伊的父母已經離婚，她的母親據報正與美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）交往。