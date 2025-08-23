外國記者會：彭博記者鍾碧琪簽證被拒
川普宣布 2026世足抽籤12/5華府登場
（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天宣布，2026年世界盃足球賽的抽籤儀式將於12月5日在華府舉行。他並笑問自己能否保有世足金盃。
2026年世足賽將由48支球隊參戰，抽籤儀式將於華府的甘迺迪中心（Kennedy Center）舉行。川普近期指派自己為這座演藝中心的主席，稱此舉是對「覺醒文化」（woke culture）宣戰。
川普在白宮橢圓形辦公室與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）一同宣布消息時說：「這是最大的賽事，可能是體育界最大盛事。」
2026年世足賽將由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，川普刻意強調世界盃將於自己任內舉行這點。
與川普關係親密的英凡提諾，特地帶來世足金盃參加川普今天的記者會，甚至還讓川普親手觸碰金盃。
英凡提諾說：「通常只有國際足總主席、奪冠國家的元首，以及冠軍隊伍成員才有資格碰這座金盃，因為它只屬於贏家。而既然您也是贏家，當然也可以觸摸。」
去年再次贏得大選的川普，一邊雙手高舉獎盃，一邊開玩笑地說：「我能留下它嗎？這真是件美麗的金器。」
川普還吊外界胃口，稱俄羅斯總統蒲亭說不定會出席世界盃。
他拿出一張蒲亭上週於阿拉斯加峰會後寄來的照片，表示對方「至盼」能出席世足賽，「他可能會來，也可能不會」，完全取決於烏克蘭和平進程。
美國在川普第一任期間的2018年獲選為2026世足賽共同主辦國。
其他人也在看
德州參議會通過選區重劃 共和黨盼鞏固國會多數
（法新社華盛頓23日電） 美國德克薩斯州議員今天凌晨通過新選區地圖，目標打造5個具共和黨傾向的新席次，幫助該黨在明年期中選舉中更容易守住其在聯邦眾議院的微弱多數。這場選區重劃戰為明年的期中選舉平添變數。法新社 ・ 1 天前
特朗普：明年世界盃決賽周抽籤將於華盛頓舉行
美國總統特朗普宣布，位於首都華盛頓的約翰甘迺迪表演藝術中心，將於12月5日舉行明年世界盃決賽周的抽籤儀式。 明年的決賽周由美墨加三國協辦，首次有48支球隊參與。特朗普與到訪的國際足協會長恩芬天奴在白宮橢圓形辦公室會見傳媒時，舉起大力神盃。他說，這項是體育界規模最大的盛事，又指俄羅斯總統普京屆時可能出席，取決於俄烏戰事的發展。 恩芬天奴向特朗普贈送一張巨型門票，是明年7月19日在美國新澤西州舉行的決賽門票。香港電台-國際 ・ 1 天前
內地7月人民幣計價FDI按月跌逾32% 按年則升約9%
商務部公布，1至7月全國新設立外商投資企業36133家，按年增長14.1%；實際使用外資金額(FDI)為4673.4億元人民幣，按年下跌13.4%。 外電測算，7月全國實際使用外資金額441.1億元，按月下跌32.2%，跌幅是3個月最大；按年則轉升8.8%，扭轉之前連續3個月下跌。 商務部在網頁上的新聞稿指出，1至7月製造業實際使用外資1210.4億元，服務業實際使用外資3362.5億元，至於高技術產業實際使用外資1373.6億元。 從來源地分析，東盟地區實際對華投資增長1.1%，瑞士、日本、英國實際對華投資分別增長63.9%、53.7%、19.5%。香港電台-大中華 ・ 1 天前
李在明抵達日本 展開日美訪問行程
南韓總統李在明上午抵達日本東京羽田國際機場，展開為期六日的日美訪問行程。 李在明將對日本進行為期兩天的工作訪問。他會先同旅日韓僑座談，之後同首相石破茂先後舉行小範圍、大範圍會談，並出席閉門晚宴。 這是日韓領導人去年6月七國集團加拿大峰會期間首次會面後，時隔約兩個月再度會晤。 李在明星期日將與日本政界人士會面，之後啟程前往美國，並於當地時間星期一與美國總統特朗普舉行會談。香港電台-國際 ・ 1 天前
南韓軍方稱向侵犯兩韓軍事分界線的北韓軍人作出警告射擊
南韓軍方說，當地星期二下午，在中部戰線非軍事區內，兩韓軍事分界線附近勞動的部分北韓軍人侵犯軍事分界線，南韓進行警告射擊等。 軍方說，警告射擊後，北韓軍人向分界線以北移動。南韓軍方正密切關注北韓軍方動向。 朝中社報道，北韓人民軍總參謀部副總參謀長高正哲批評南韓軍方作出嚴重挑釁，用12.7毫米大口徑機槍，向南部邊境線附近，正忙於障礙物永久化工程的北韓軍人進行警告射擊。香港電台-國際 ・ 1 天前
澤連斯基斥莫斯科阻止元首會晤 俄外長指對方對解決問題建議說不
烏克蘭總統澤連斯基指責莫斯科竭盡所能，阻止他與俄羅斯總統普京會晤。 澤連斯基與到訪基輔的北約秘書長呂特會晤後表示，已經做好與普京會晤的準備，形式包括雙邊會晤和美烏俄三方會晤。他說，必須迫使俄方不再迴避會晤，如果俄方不同意透過外交途徑結束衝突，就需要對俄採取真正強而有力的制裁。 澤連斯基又說，烏方和夥伴國正就對烏安全保障的具體內容談判，目標是提供類似北約第五條的集體安全保障，必須確保安全保障真正有效，需要明確各國在提供陸地、空中、海上安全保障方面的責任，並為烏克蘭提供軍費。 俄羅斯外長拉夫羅夫接受美國傳媒訪問時重申，普京願意在峰會議程制定完畢後，與澤連斯基會面，但目前議程根本未形成。 他又說，出席美烏歐領導人華盛頓會晤的每個人都非常清楚，美國認為有幾項原則應該被接受，包括烏克蘭不加入北約，並討論領土問題，但澤連斯基對關於解決問題的這些建議都說不。香港電台-國際 ・ 1 天前
遭川普政府錯誤驅逐陷風波 薩爾瓦多移民自獄中獲釋
（法新社華盛頓22日電） 遭美國錯誤驅逐的薩爾瓦多男子阿布雷戈賈西亞日前在總統川普強硬的移民政策掀起激烈爭論期間被送回美國，但後來又被控人口走私遭到監禁，他今天從田納西州獄中獲釋。在一名美國法官命令下，他今天從田納西州的監獄獲釋。法新社 ・ 1 天前
FBI搜查前國安顧問博爾頓住所及辦公室 特朗普稱不知情
美國聯邦調查局突擊搜查前國家安全顧問博爾頓的住所及辦公室，據報屬國家安全調查的一部分。 聯邦調查局人員星期五早上去到博爾頓位於馬里蘭州貝塞斯達鎮的住所，以及他位於首都華盛頓的辦公室搜證，局方表示，正進行法院授權的活動，局長帕特爾在社交平台發文說，沒有人可以凌駕法律之上，但沒有提及博爾頓。 哥倫比亞廣播公司報道，這次搜查與一項針對機密文件的調查有關。外電報道，博爾頓至今未有被控以任何罪名。 總統特朗普說，不知道這次搜查行動，自己都是看電視才知道，但批評博爾頓是卑劣的人，亦可能非常不愛國。副總統萬斯否認調查博爾頓是因為他批評特朗普而進行報復。 博爾頓暫時未有回應。 博爾頓在特朗普首個總統任期時，擔任白宮國家安全顧問一年幾，期間兩人就阿富汗、伊朗和北韓問題意見分歧，特朗普到2019年9月宣布，博爾頓已經應他要求辭職。 博爾頓其後出書講述任內經歷，並嚴厲批評特朗普，但被質疑洩露機密資料。香港電台-國際 ・ 1 天前
美國紐約州觀光巴士車禍 5人死亡
（法新社紐約23日電） 美國警方表示，一輛觀光巴士今天在紐約州一條公路上發生車禍，司機因分心導致事故發生，造成車上5名乘客喪生。車禍發生地點在水牛城（Buffalo）以東40公里處，當時觀光客在參觀完尼加拉瀑布（Niagara Falls）後搭車返回紐約市。法新社 ・ 1 天前
李在明與石破茂會談 同意加強安保和經濟方面聯繫
南韓總統李在明訪問日本，與日本首相石破茂會談。 兩人在首相府會談，議題圍繞雙邊關係、以及與美國在安保方面的合作。石破茂表示，雙方同意加強安保和經濟方面的聯繫；日韓維持穩定關係，對雙方以至整個地區都有好處；加強美日韓同盟亦非常重要。 李在明就說，近期國際秩序受到貿易和安保相關議題衝擊，認為南韓和日本在價值觀及制度等方面立場相近，應該進一步加強合作。 李在明這次日美訪問行程為期6天，他明天將與日本政界人士會面，之後前往美國，並於當地時間星期一，與美國總統特朗普舉行會談。香港電台-國際 ・ 22 小時前
伊核受損評估與川普相左 美國防情報局長被拔
（法新社華盛頓22日電） 美國官員今天表示，國防情報局（DIA）局長克魯塞和兩名高階將領被撤換，是今年連串軍方撤職最新一例。不願具名的一位高階國防官員表示，克魯塞「將不再擔任國防情報局長」，但未解釋克魯塞離職原因。法新社 ・ 1 天前
東京澀谷一座購物中心有人噴射疑似催淚噴霧 疑犯被捕
日本東京澀谷區一座大型購物中心有人噴射疑似催淚噴霧，導致多人不適，疑犯已被捕。 日本傳媒報道，事發在當地下午1時許，報道引述東京消防廳說，11人表示眼睛和鼻子疼痛，警方已拘捕疑犯。 事發的大型購物中心內有商店、餐廳和辦公室等。香港電台-國際 ・ 1 天前
俄烏領袖近日會談恐無望
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯今天排除俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）立即會面的可能性。澤倫斯基昨天表示，俄方刻意推託他與蒲亭的會面，無意結束戰爭。法新社 ・ 1 天前
曾受川普吹捧 佛州移民拘留中心遭法官勒令拆除
（法新社邁阿密21日電） 美國聯邦法官今天禁止川普政府與佛羅里達州政府繼續將移民送往號稱「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的移民拘留中心，並下令拆除大部分設備，形同關閉這座設施。白宮也將它取了「鱷魚惡魔島」的稱號，呼應川普曾說他想重啟位於加州舊金山的惡魔島監獄。法新社 ・ 1 天前
加拿大取消多項針對美國商品的報復性關稅 特朗普形容很好
加拿大總理卡尼宣布，取消多項針對美國商品的報復性關稅，但仍會保留對汽車、鋼鐵和鋁的關稅。 卡尼表示，根據加方對《美加墨協定》的承諾，加拿大政府將會與美國同步，取消對涵蓋《美加墨協定》的美國商品徵收關稅，重建兩國之間絕大多數商品的自由貿易。 美國總統特朗普讚揚加拿大政府的決定很好，又說與卡尼星期四的對話很愉快，兩人很快會再次通話。 特朗普上月底簽署行政命令，將部分加拿大商品的關稅上調至三成半，但不包括《美加墨協定》涵蓋的產品。自關稅戰爆發以來，加拿大政府已三度對美國商品徵收報復性關稅，包括對價值600億加元的美國商品徵收關稅，並對美國汽車加徵額外關稅。香港電台-國際 ・ 1 天前
北韓控南韓19日在邊境鳴槍示警
（法新社首爾23日電） 北韓今天指控南韓在邊境附近對北韓軍人鳴槍示警，稱此舉可能導致緊張局勢升至「無法控制」的程度。北韓當時正在兩韓戒備森嚴的邊境地區作業，以永久封鎖邊界。法新社 ・ 1 天前
駐華府國民兵 即將攜帶軍用武器
（法新社華盛頓22日電） 美國國防部1名官員今天表示，派駐首都華府的國民兵，很快就會攜帶軍用武器。美國總統川普日前下令在華盛頓特區部署國民兵，作為打擊犯罪行動的一環。法新社 ・ 1 天前
特朗普稱自己是TikTok粉絲 或再延長字節跳動出售期限
美國總統特朗普表示，有大量美國買定想收購短片分享平台TikTok，在複雜情況解決之前，他可能會進一步延長中國字節跳動剝離這款應用程式在美資產的最後期限。 白宮日前開設了TikTok帳號。特朗普星期五接受記者提問時，淡化共和、民主兩黨對TikTok的安全憂慮，指政府將會密切關注任何問題，又說將會在適當時候與中國國家主席習近平對話。 被問到是否擔心私隱或國家安全，特朗普說真是不擔心，認為有關問題被嚴重誇大，自己是TikTok的粉絲。香港電台-國際 ・ 1 天前
兩國關係敏感之際 川普提名心腹戈爾擔任駐印度大使
（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天提名關係密切的政治幕僚戈爾（Sergio Gor）出任美國駐印度大使，在美國與印度關係敏感之際，派這名以鐵腕執行著稱、令人畏懼的心腹前往印度。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「對於全球人口最多的地區，重要的是我派遣一個我完全信任的人去實現我的政策，協助我們讓美國再次偉大…塞爾久（戈爾名）會是表現極佳的大使。」法新社 ・ 1 天前
《環看天下》：俄解密731部隊檔案 中方促日本與軍國主義切割
俄羅斯日前在官方網站，解密涉及侵華日軍731部隊，為發動細菌戰不停實施人體實驗，甚至用攜帶病菌的炮彈攻擊中國人的檔案。在北京，外交部回應時再次促請日本與軍國主義切割。 中央檔案館副館長、國家檔案局副局長李潔鴻表示，檔案部門將持續推進抗戰檔案開發利用工作，不斷提升檔案編研水平，拓展檔案利用管道，充分發揮檔案工作存史、資政、育人的作用。香港電台-國際 ・ 1 天前