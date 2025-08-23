川普宣布 2026世足抽籤12/5華府登場

（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天宣布，2026年世界盃足球賽的抽籤儀式將於12月5日在華府舉行。他並笑問自己能否保有世足金盃。

2026年世足賽將由48支球隊參戰，抽籤儀式將於華府的甘迺迪中心（Kennedy Center）舉行。川普近期指派自己為這座演藝中心的主席，稱此舉是對「覺醒文化」（woke culture）宣戰。

川普在白宮橢圓形辦公室與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）一同宣布消息時說：「這是最大的賽事，可能是體育界最大盛事。」

2026年世足賽將由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，川普刻意強調世界盃將於自己任內舉行這點。

與川普關係親密的英凡提諾，特地帶來世足金盃參加川普今天的記者會，甚至還讓川普親手觸碰金盃。

英凡提諾說：「通常只有國際足總主席、奪冠國家的元首，以及冠軍隊伍成員才有資格碰這座金盃，因為它只屬於贏家。而既然您也是贏家，當然也可以觸摸。」

去年再次贏得大選的川普，一邊雙手高舉獎盃，一邊開玩笑地說：「我能留下它嗎？這真是件美麗的金器。」

川普還吊外界胃口，稱俄羅斯總統蒲亭說不定會出席世界盃。

他拿出一張蒲亭上週於阿拉斯加峰會後寄來的照片，表示對方「至盼」能出席世足賽，「他可能會來，也可能不會」，完全取決於烏克蘭和平進程。

美國在川普第一任期間的2018年獲選為2026世足賽共同主辦國。