川普封鎖委內瑞拉油輪 歐洲股市多收跌

本年12月11日，一如市場預期，聯儲局宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標範圍下調至3.5%至3.75%。這是繼9月及11月後，聯儲局年內第三度減息，累計減幅達0.75厘。然而，與前兩次不同，香港銀行界普遍未有跟隨減息。滙豐、中銀香港、恒生及渣打等主要銀行近日均宣布維持最優惠利率不變，按揭息率維持在3.25厘水平。這是自2024年美國啟動減息周期以來，本地銀行首度未有跟隨美息下調。本港銀行未有跟隨美國減息，明年息口走勢及樓市前景將如何發展？閱讀更多：樓市觸底 多重利好因素加持 2026樓市料升5%至15%轉角市再臨？樓市回穩？首置人士應入市或再觀望？港銀維持利率的商業考量銀行界維持利率不變，主要基於資金成本及營運考慮。一) 加息少，自然減息也少回顧美國在2022年至2023年的加息周期，聯邦基金利率由接近0息急速上調至5.25厘以上，累計加幅超過5厘，但當時香港銀行體系結餘充裕，本地銀行未有完全跟隨美國的加息幅度。既然當初加息幅度有限，現時跟隨減息的空間自然收窄。目前最優惠利率介乎5厘至5.25厘，已大致回落至加息周期前的水平，銀行再下調息口的空間相當有限。二) 預期管理與息口見底按

