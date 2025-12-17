川普封鎖委內瑞拉油輪 歐洲股市多收跌

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
日銀升息箭在弦上！日元套利恐瓦解 華爾街開始擔心美債
市場普遍預期日本央行將在本週五 (19 日) 宣布升息，這不僅將意味著日本利率將衝向 30 年新高，更可能直接觸動美日利差收窄的敏感神經，導致長期以來支撐美債市場的「套利交易」面臨瓦解風險，讓華爾街感到相當不安。 根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場普遍預期日本央行將鉅亨網 ・ 9 小時前
萬寧撤出內地｜120門市全部收檔 線上商城、天貓、京東、拼多多旗艦店全面停運｜港澳擁逾320分店 與屈臣氏瓜分個人護理店市場
怡和系零售品牌萬寧（Mannings）突公布內地營運調整，將在明年年底前分階段停止線上平台，並於2026年1月中全面關閉內地線下門市，涉及約120間分店。萬寧指，今次屬公司業務策略調整，未來將以跨境電商渠道繼續服務內地消費者。閱讀更多：惠康、萬寧母企｜傳DFI集團疑裁減香港員工 上半年轉盈為虧 蝕3,800萬美元執笠潮丨華潤旗下超市U購Select月內執剩4間！2023年高峰期擁百間分店按萬寧中國官網公告，其線下門店最後營業日為2026年1月15日，屆時將正式停止運營。線上方面，萬寧官方商城（小程序）將於2025年12月28日24時停止運營；而線上萬寧天貓旗艦店、線上萬寧天貓保健品專營店、線上萬寧京東旗艦店、線上萬寧拼多多旗艦店，將在今年12月26日停運。萬寧中國解釋，關閉內地門店是因應公司業務戰略調整；後續跨境官方商城（小程序）、萬寧跨境天貓旗艦店、萬寧跨境京東旗艦店、萬寧跨境拼多多旗艦店將繼續提供服務。萬寧於2004年進入內地市場，母公司DFI零售集團於2024年業績公告披露，隨着業務重心由線下門市轉向線上渠道，萬寧中國同店銷售額下降，導致其大部分線下門市關閉。萬寧為香港大型個人護28Hse.com ・ 12 小時前
AI新創成泡沫！DeepMind總裁示警：恐難長期維持
Google DeepMind 執行長 Demis Hassabis 警告 AI 新創估值過熱，指出部分早期新創恐形成投資泡沫，並分析 Google 等科技巨頭與 AI 新創估值背後的關鍵差異。鉅亨網 ・ 6 小時前
內外夾擊｜日圓拆倉美國水緊 傳內地高科技公司稅收趨嚴 科技股受壓 恒指挫近400點
港股科技股今日（16日）突現急挫行情，恒生科技指數跌幅最多逾2.7%，恒生指數跌約2.1%，多隻龍頭科技股如阿...BossMind ・ 1 天前
半導體分析師點名：2026年最值得買進6檔晶片股
美國銀行 (BofA) 半導體分析師 Vivek Arya 周二 (16 日) 在給客戶的報告中，點名美股 6 檔大型股，認為在人工智慧 (AI) 基礎建設支出加速成長之際，這些公司最有機會跑贏大盤。鉅亨網 ・ 17 小時前
PressLogic全購Baby-Kingdom 新世界於2017年曾入股
PressLogic公布完成全面收購知名親子網站Baby-Kingdom「親子王國」，強化數碼媒體版圖。Yahoo財經 ・ 6 小時前
狂熱過後顯疲態 比特幣在落寞中走向史上第四個下跌年
2025年很可能成為比特幣歷史上第四個價格下跌的年份，且唯獨在這一年裡既不曾爆出重大醜聞，也沒有出現過行業性崩盤。Bloomberg ・ 11 小時前
美國減息 港銀未有跟隨｜息口見底 正式告別「大幅減息」的幻想期
本年12月11日，一如市場預期，聯儲局宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標範圍下調至3.5%至3.75%。這是繼9月及11月後，聯儲局年內第三度減息，累計減幅達0.75厘。然而，與前兩次不同，香港銀行界普遍未有跟隨減息。滙豐、中銀香港、恒生及渣打等主要銀行近日均宣布維持最優惠利率不變，按揭息率維持在3.25厘水平。這是自2024年美國啟動減息周期以來，本地銀行首度未有跟隨美息下調。本港銀行未有跟隨美國減息，明年息口走勢及樓市前景將如何發展？閱讀更多：樓市觸底 多重利好因素加持 2026樓市料升5%至15%轉角市再臨？樓市回穩？首置人士應入市或再觀望？港銀維持利率的商業考量銀行界維持利率不變，主要基於資金成本及營運考慮。一) 加息少，自然減息也少回顧美國在2022年至2023年的加息周期，聯邦基金利率由接近0息急速上調至5.25厘以上，累計加幅超過5厘，但當時香港銀行體系結餘充裕，本地銀行未有完全跟隨美國的加息幅度。既然當初加息幅度有限，現時跟隨減息的空間自然收窄。目前最優惠利率介乎5厘至5.25厘，已大致回落至加息周期前的水平，銀行再下調息口的空間相當有限。二) 預期管理與息口見底按28Hse.com ・ 1 天前
博通三日跌18% 摩通列晶片股首選
博通股價近日大幅修正，引發市場關注。摩根大通指出，短線回檔反而是布局良機，看好博通在 AI 晶片與網路業務帶動下，未來營收與股價具備強勁成長潛力。鉅亨網 ・ 6 小時前
十年磨一劍 百度的未來：昆侖芯
英偉達芯片獨領風騒之際，國產芯片正急起直追，百度旗下自研逾十年的昆侖芯，正擬分拆上市 重點： 劉智恒 曾經是互聯網三巨頭的百度集團股份有限公司（9888.HK, BIDU.US），今天盈利不但遠遠落後於騰訊（0700.HK）及阿里（9988.HK, BABA.US），更先後被小米（1810.HK）、美團（3690.HK, MPNGY.US ）及京東(9618.HK, JD.US)等後起科技企業趕過，昔日的BAT似乎已成歷史。 百度創始人李彥宏看在眼裡，自然滿不是味兒，近年銳意重振聲威，大力打造人工智能，重注研發無人駕駛，仍未能帶動股價表現，相反近日一則消息，卻令百度再次受到投資人的關注。 《路透》報道，百度將分拆旗下的昆侖芯上市，新聞一出，當天百度股價急升近6%。百度則發公告表示：「正就昆侖芯擬議分拆及上市進行評估，但公司並不保證擬議分拆及上市將會進行。」 昆侖芯何以能令股價暮氣沉沉的百度，忽然成為市場亮點？我們先看看它的厲害地方。昆侖芯原先是百度的智能芯片及架構部，2011年開展自研芯片項目，至2018年百度首次公開昆侖芯，三年後更將業務獨立出來，由百度的芯片首席架構師歐陽劍出任CEThe Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
福斯88年來首度關閉德國工廠！從造車到造晶片 揭開歐洲車廠轉型現實
在德勒斯登易北河畔矗立 22 年的福斯（Volkswagen）標誌性建築「透明工廠」（Gläserne Manufaktur），在 12 月 16 日正式終止其汽車生產線。這是福斯汽車 88 年歷史上首次關閉德國本土的整車製造廠。 從豪華轎車輝騰到純電 ID.3，這座以全玻璃幕鉅亨網 ・ 1 天前
調查：港人月均儲蓄1.01萬元 七成半有銀行活期或定期存款
香港存款保障委員會最新調查顯示，香港每人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，達10,100元，按年上升3%，創調查以來新高；逾六成七受訪者表示有儲蓄習慣，與去年相若。而港人儲蓄方式仍以銀行活期或定期存款為主，比例高達七成五。 當中，有儲蓄習慣的受訪者逾兩成有定立年內儲蓄目標，平均金額為27.9萬元。而18至29歲年青受訪者有儲蓄習慣的比例高達八成九，當中有定下儲蓄目標的達三成二，為各年齡組別中之冠，顯示年輕人儲蓄意欲十分積極。此外，五成四受訪者認為自己可以達成儲蓄目標，37%有儲蓄習慣的受訪者表示，儲蓄是為了「應付不時之需」，31%是為「準備退休」。 同時，今年港人就現有儲蓄能帶來「安全感」的評分，由去年的53.5分升至今年的54.3分，創近4年以來最高。當中七成六受訪者的儲蓄「安全感」評分達50分或以上，較去年微升約兩個百分點，而有一成六受訪者的評分達80分或以上，與去年相若。 調查亦顯示，若按維持一年的生活水平來說，港人認為平均需要擁有102萬元儲蓄或流動資金，才能獲得足夠「安全感」，與去年的103萬元相若。 該會同時就本港家長進行深入調查，發現有儲蓄習慣的家長比例近八成，較2020年增AASTOCKS ・ 9 小時前
人民幣升值呼聲高漲 匯率管理引發罕見公開討論
3%，是除新冠疫情時期之外的紀錄最慢增速，固定資產投資繼續下滑。推薦閱讀：[深度] 在明年的經濟路線圖中 中國決策層流露出對貿易形勢的擔憂「人民幣升值或許有助於緩解貿易緊張局勢，但我不認為它會對解決貿易失衡有重大影響，因為貿易失衡的根源在於中國消費相對於工業產出偏弱，」 Pantheon Macroeconomics首席中國經濟學家Duncan Wrigle說道。 在本月的中共中央政治局會議上，中國領導層將擴內需列為2026年經濟工作首要任務。前車之鑒儘管如此，國內外要求人民幣升值的呼聲日益高漲，給中國決策者帶來了改變策略的壓力。鮮少有人預計人民幣會突然升值。有人提及1985年廣場協議後日圓迅速升值，助長了資產泡沫並引發金融動盪。而2015年人民幣匯改也曾導致市場劇烈波動，削弱了市場對政府匯率管理能力的信心。分析師迄今為止的預測顯示，人民幣即便升值，幅度也會非常有限。高盛11月底時預測，人民幣兌美元匯率將在12個月內升至6.05。「我認為他們會推動人民幣走強，但會採取受控方式，因為會擔心出口受影響，」 Wrigley稱。「大幅升值不可能。決策者視廣場協議及日本隨後的資產市場泡沫破裂為前Bloomberg ・ 1 天前
中國AI晶片新創壁仞科技擬赴港IPO！劍指「中國版 H100」
中國人工智慧晶片新創壁仞科技（Biren Technology）傳出將啟動香港 IPO，募資規模上看 3 億美元。在美國晶片出口管制下，中國力推自研 GPU，壁仞從「中國版 H100」到被列入美國實體清單，發展備受市場關鉅亨網 ・ 1 天前
積金易行政費3年後降至0.2%
積金局主席劉麥嘉軒表示，目前「積金易」行政費為37點子（0.37%），料下一個財政年度（2026/27年度）會進一步下調至30點子以下，即減幅超過兩成，並對日後持續減費有信心，原先預計「積金易」運作10年內行政費可減到20至25點子（0.2%至0.25%），共節省約300億至400億元，最新料可提前於5年內（即3年後的2028/29年度）把行政費降到20至25點子，即不用10年便可節省達500億元。信報財經新聞 ・ 1 天前
拓展版圖｜瑞幸咖啡考慮競爭藍瓶咖啡 另收購%Arabica內地營運商
瑞幸咖啡正在考慮評估競購雀巢旗下藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee），有關收購有助提升品牌形象和拓...BossMind ・ 13 小時前
影子銀行63兆美元流動性危機威脅全球市場
《Discovery Alert》網站指出，規模高達 63 兆美元的影子銀行體系，正逐漸成為全球金融市場潛在的不穩定來源。鉅亨網 ・ 15 小時前
Tim Cook 返工 7 小時已經多過打工仔一年人工，Full Pay 買樓只需兩日？美國打工皇帝榜首竟然另有其人
當全球打工仔都在為通脹與生活成本精打細算，甚至要延後買樓結婚的人生大事時，美國頂級企業的行政總裁收入卻繼續創下歷史新高。據《財富》及 Equilar 最新發佈的數據顯示，Apple 行政總裁 Tim Cook 的賺錢速度驚人，只需工作 7 小時，其收入已超越普通美國人一整年的薪金。然而，令人意外的是，在 2025 年公佈的薪酬榜單上，Tim Cook 竟然未能打入三甲。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Robotaxi題材發酵 特斯拉股價收創歷史新高 登全球第七大市值
特斯拉 (TSLA) 股價周二 (16 日) 收在歷史新高，投資人重新聚焦執行長馬斯克對無人計程車（Robotaxi）的宏大願景，即便電動車銷售表現仍顯疲弱。鉅亨網 ・ 20 小時前
這隻7厘息股票可成為頂級AI股
輝瑞提供6.9%的股息殖利率，是標普500平均值的5倍以上。如果輝瑞能在2027年前實現部分預期的淨成本節省，這筆派息很可能能維持穩健。在AI科技巨頭幾乎沒有派息的時代，輝瑞是尋求因應AI革命、且重視收益的投資者的一項買進標的。HK MoneyClub ・ 1 天前