居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
川普將主持大型會議 討論加薩戰後計畫
（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，川普明天將在白宮主持一場關於加薩戰後計畫的會議。
魏科夫接受福斯新聞（Fox News）採訪時說：「我們明天將在白宮舉行一場大型會議，由總統親自主持，我們將在隔天制定一項非常全面的計畫。」他並未提供更多細節。
川普今年稍早曾提議美國應該接管加薩走廊（Gaza Strip），將當地200萬居民清空，並將加薩打造成海濱度假勝地，這番言論震驚全球。
川普說，美國將清除瓦礫堆與未爆彈，讓加薩搖身成為「中東的蔚藍海岸」。
這項計畫雖獲以色列總統尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）讚揚，但遭到許多歐洲和阿拉伯國家強烈批評。
魏科夫今天沒有詳細說明這項計畫內容，僅表示他相信外界將「看到它有多麼強大，多麼有意義」。
法新社援引官方數據指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月襲擊以色列，導致1219人喪命，其中大多是平民，並引發了加薩戰爭。
根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列的報復性攻勢導致至少6萬2819名巴勒斯坦人死亡，其中大多為平民。聯合國認為這項數據可靠。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）
