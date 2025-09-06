川普將觀看美網決賽 艾卡拉茲：對網壇是好事

（法新社紐約5日電） 美國總統川普預計將在7日親臨美國網球公開賽現場觀看男單決賽，西班牙球星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）表示這「對網壇是好事」。

川普2月曾現身職業美式足球NFL超級盃（Super Bowl）觀戰，7月也曾出席國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）決賽。

上一個在任內親臨美網觀戰的美國總統是民主黨籍的柯林頓（Bill Clinton），他於2000年觀看女單決賽，也是美國史上首位出席美網的在位總統。

艾卡拉茲今天表示：「我認為對於各大賽事來說，能夠有來自各國的總統蒞臨，無論是支持賽事、網球運動還是現場比賽，都是一種榮幸。」

艾卡拉茲還說：「對我而言，在他面前出賽…我會盡量不去想這件事。我不希望因此緊張，但我認為有總統出席決賽，對網壇來說是好事。」

艾卡拉茲今天以6比4、7比6（7/4）、6比2擒伏塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），搶下美網男單決賽門票，接下來將於7日迎戰義大利好手辛納（Jannik Sinner）或加拿大的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。