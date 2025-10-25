專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
川普將訪問南韓 美方沒計劃安排川金會
（法新社華盛頓24日電） 美國一名高級官員今天表示，川普下週訪問南韓期間，並未計劃與北韓領導人金正恩會面。
這名美方官員以匿名為前提受訪，並透過電話告訴媒體，「總統，當然，已經表達他未來想跟金正恩會面的意願，不過這趟訪問並未安排這項行程」。
南韓統一部長鄭東泳24日稍早表示，他認為川普下週訪問朝鮮半島之際「有可能」與金正恩會晤。他也告訴媒體，北韓似乎「在注意美國，而且有許多跡象顯示召開（川金）會議的可能性很大」。
川普預計在10月29日抵達南韓，隨後參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。
美國媒體報導，南韓當局已經私下討論安排川金會。
川普與金正恩上一次舉行會談是2019年的事情，當時為川普第一個總統任期內。
川普曾表示，他希望再度與金正恩會面，可能就在今年內。
金正恩上月則表態，對未來談判「持開放態度」，但前提是美國必須放棄「妄想的」要求，即要求平壤放棄核武庫。
首爾當局24日呼籲美國與北韓領袖不要讓這次的機會「消失」。鄭東泳率領的統一部目前負責處理南北韓目前困難重重的關係，他表示，「我不希望錯過即使只有1%的機會…他們需要做出決定」。
