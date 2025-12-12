川普對幹旋俄烏感挫折 澤倫斯基批美施壓割讓領土

（法新社基輔11日電） 美國白宮發言人表示，總統川普對俄羅斯與烏克蘭「感到極度挫折」；基輔則說，華府仍要烏克蘭重大領土讓步，但為何沒要求俄國在反方向撤退同樣距離。

川普的發言人李威特（Karoline Leavitt）今天告訴記者：「總統對這場戰爭的雙方都感極度挫折。他不想再有任何口頭討論，他要行動，他希望這場戰爭終結。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，上個月美方提出烏俄停戰28點方案，卻高度偏袒俄羅斯，此後，華府的立場也幾乎沒什麼調整。

廣告 廣告

澤倫斯基指出，美國仍在施壓烏克蘭，向俄國讓出土地，作為結束俄國侵略烏克蘭戰爭的條件之一。

●問題重重

澤倫斯基反對烏克蘭單方面從頓內茨克州（Donetsk）撤軍的構想。

他說：「為何俄方不往後撤退同樣的距離？」又說，還有「很多問題」尚未解決。

而早在2022年，俄羅斯便聲稱正式併吞頓內茨克、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）及札波羅熱（Zaporizhzhia），儘管俄方並未完全控制這些區域。而根據法新社綜合「戰爭研究所」（ISW）的數據分析，烏克蘭目前仍掌握約1/5的頓內茨克。

法新社報導，根據美國的方案，俄羅斯須撤離在哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）及第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區所占領的領土；莫斯科對這3地本來就未正式宣告併吞。

事實上，在兵力和武器方面擁有數量優勢的俄羅斯，在戰場上一直艱難地推進。

●歐洲立場

法新社指出，川普在整個斡旋過程中，大致上想讓歐洲置身度外，而傾向美方直接與莫斯科及基輔協商。

但澤倫斯基同時尋求歐洲國家的支持。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨晚在X平台貼文指出：「任何和平協議都不能埋下未來衝突的種子，更不能破壞更廣泛歐洲安全架構。」

她說：「下週將是尋求實現『公正且可持續和平』的關鍵。」（編譯：紀錦玲）