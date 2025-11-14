最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
川普對瑞士關稅有望降至15％ 美瑞貿易談判正面進展
（法新社蘇黎世13日電） 瑞士副總統兼經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）正在華府訪問，期盼能降低美國總統川普所實施的高額關稅；美方高層官員今天表示，美瑞之間的貿易談判進展相當正面。
自川普1月重返白宮、祭出巨額關稅以來，這已是帕姆蘭第3度華府之行。美國今年8月對來自瑞士的貨品徵收39%關稅，為川普全球關稅行動中最高稅率之列，令瑞士大為震撼。
法新社報導，帕姆蘭此行，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面。 瑞士方面仍期待能爭取降低高關稅。
川普政府一名高層官員今天向媒體表示：「談判非常正面，討論也相當有重點。」
這位美方官員說：「如果這項協議能獲得總統與瑞士方面的同意，我們將可看到美方對瑞士降低關稅。」
彭博新聞社10日晚間報導，據知情人士透露，瑞士即將與美方達成協議，將關稅降至15%，這稅率與歐洲聯盟（EU）同等水準。
瑞士經濟部對法新社表示，帕姆蘭此次赴華府訪問，是為了「持續協商」，但不會透露更多細節。
今年8月初，帕姆蘭與瑞士總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）緊急前往華府，試圖說服白宮，但最終無功而返。帕姆蘭於是在9月二次訪美。
在上週，包括瑞士鐘錶大廠勞力士（Rolex）和精品巨商歷?集團（Richemont）等6家頂尖瑞士企業負責人，與川普會面，親自反映高關稅對企業造成的衝擊。
高關稅措施威脅出口導向的瑞士多個產業，特別是鐘錶製造與工業機械，也包括巧克力和起司。
居瑞士最大出口的製藥業，目前雖免於加徵關稅，但川普時常揚言未來可能納入課徵範圍，藥業前景仍存變數。
瑞士企業除了擔心遭遇高關稅影響出口競爭外，也憂心其他富裕經濟體的同業恐會取得更大優勢。目前歐盟與日本都已協商出15%稅率，英國則爭取到10%。（編譯：紀錦玲）
