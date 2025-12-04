川普居中斡旋 盧安達與民主剛果將簽和平協議

（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天將召集盧安達和剛果民主共和國的領袖，共同簽署一份和平協議。儘管當地暴力事件仍在持續，他仍將讚揚這是他最新的和平勝利。

川普希望這份協議能為美國鋪路，以取得剛果民主共和國東部關鍵礦產的控制權。這個飽受暴力蹂躪的地區，是電動車等現代科技所需許多關鍵原料的產地。

盧安達長期執政的總統卡加米（（Paul Kagame）），將與剛果民主共和國總統齊塞克迪（（Felix Tshisekedi）），在剛更名為「唐納．J．川普美國和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）的建築內與川普一同會面。

白宮表示，兩國領袖將簽署一項和平協議。5個多月前，兩國外長也曾會見川普，並宣布另一項結束衝突的協議。