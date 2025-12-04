宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
川普居中斡旋 盧安達與民主剛果將簽和平協議
（法新社華盛頓4日電） 美國總統川普今天將召集盧安達和剛果民主共和國的領袖，共同簽署一份和平協議。儘管當地暴力事件仍在持續，他仍將讚揚這是他最新的和平勝利。
川普今天召集盧安達和剛果民主共和國的領袖，儘管兩國仍持續發生暴力，他仍將讚揚這是他最新的和平勝利。
川普希望這份協議能為美國鋪路，以取得剛果民主共和國東部關鍵礦產的控制權。這個飽受暴力蹂躪的地區，是電動車等現代科技所需許多關鍵原料的產地。
盧安達長期執政的總統卡加米（（Paul Kagame）），將與剛果民主共和國總統齊塞克迪（（Felix Tshisekedi）），在剛更名為「唐納．J．川普美國和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）的建築內與川普一同會面。
白宮表示，兩國領袖將簽署一項和平協議。5個多月前，兩國外長也曾會見川普，並宣布另一項結束衝突的協議。
其他人也在看
特朗普簽署台灣保證實施法案 國台辦：粗暴干涉中國內政
美國總統特朗普簽署《台灣保證實施法案》生效。在北京，國台辦回應指，美方的法案粗暴干涉中國内政，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣進行任何形式的官方接觸。根據該法案，國務院須定期檢視、並更新與台灣往來的相關指引，並制定詳細計劃，逐步解除目前仍然存在的限制措施。 (ST)#國台辦 #台灣保證實施法案 (ST)infocast ・ 1 天前
高市早苗：日本政府對台及中立場沒有改變
日本首相高市早苗今早出席參議院全體會議時，再次回應對台灣的立場，重申日本政府在1972年《日中聯合聲明》中，表明承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的立場，沒有改變。高市早苗近日的「台灣有事」論，導致中日關係轉趨緊張，中方多次敦促她收回言論。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 1 天前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 1 天前
晶片禁令｜黃仁勳遊說成功？ 傳美國國會擋下對華銷售晶片禁令
據彭博報道，英偉達（NVDA） 行政總裁黃仁勳周三（3日）分別與美國總統特朗普及議員會晤，討論AI晶片出口管制...BossMind ・ 3 小時前
日外相茂木敏充：就中日關係惡化向各國說明日方立場
日本外相茂木敏充表示，日本政府正在利用各種機會，就近期中日關係惡化，向各國說明日本的立場，認為各國的理解極其重要。 對於日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會，向中國駐日本大使吳江浩提出希望訪華，茂木指出，反復對話與交流，以減少難題和懸案、拓展合作，是極其重要，非常希望推動。 (ST)#中日關係 (ST)infocast ・ 1 天前
歐盟撤回WTO對中國貿易申訴
（法新社日內瓦1日電） 歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。法新社 ・ 1 天前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
歐盟斥35億美元搶關鍵礦產 擺脫對中國依賴
據《華爾街日報》周三 (3 日) 報導，歐盟推出 35 億美元計畫確保關鍵原物料供應，因應中國掌控稀土帶來的供應鏈風險。該計畫將設立監控中心、加速重要專案，並尋求透過回收或出口管制將更多礦產留在歐盟境內。鉅亨網 ・ 10 小時前
馬杜羅：委內瑞拉拒絕「奴隸式和平」
美國白宮指，總統特朗普當地周一下午與國安團隊開會，討論委內瑞拉等廣泛議題，不排除包括軍事部署在內的可能選項，強調特朗普掌握多種選項，最終由他作出決定。另外，委內瑞拉總統馬杜羅當地周一出席集會時指，委內瑞拉要和平，但要的是有主權、平等和自由的和平，拒絕「奴隸式和平」。特朗普早前證實曾與馬杜羅通話，但拒絕披露詳情。《路透》引述消息指，兩人是在11月21日通話不足15分鐘，特朗普限令馬杜羅帶同家人在上周五前離國，前往其他國家，而馬杜羅開出條件，包括他及家人獲得全面特赦，華府解除對他們實施的所有制裁，以及要求在委內瑞拉舉行大選前，由副總統羅德里格斯領導過渡政府，但特朗普拒絕當中大部分要求，並在上周六下令關閉委內瑞拉領空。 (ST)#特朗普 #委內瑞拉 #馬杜羅 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前
克宮：烏克蘭入北約是美俄磋商「關鍵問題」
（法新社莫斯科3日電） 克里姆林宮今天表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性，是美國與俄方在俄國首都莫斯科磋商時的「關鍵問題」。克宮高級顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在簡報會上對法新社等媒體的記者說，烏克蘭加入北約是「關鍵問題之一，雙方有討論」。法新社 ・ 16 小時前
川普：宏都拉斯試圖改變總統選舉結果
（法新社德古西加巴1日電） 美國總統川普今天指控宏都拉斯選務官員「試圖改變」該國總統選舉結果。川普未提出相關證據在社群媒體上宣稱：「看起來宏都拉斯正試圖改變總統選舉結果。法新社 ・ 1 天前
親台候選人暫領先洪都拉斯大選 中方:冀洪方按一中原則發展中洪關係
洪都拉斯的總統、國會和地方選舉仍在點票，其中總統選舉激烈，在完成57%點票中，獲美國總統特朗普支持、揚言會與台灣恢復建交的阿斯富拉，以40%的得票率微弱領先。 中國外交部發言人林劍在記者會回應提問指，大選是洪都拉斯的內部事務，中方一貫奉行不干涉內政原則。林劍指，中洪自前年3月建交以來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中方願同洪方一道，繼續在一個中國原則的基礎上，推動中洪關係不斷向前發展，更好地造福兩國人民。 (ST)#中國外交部 #洪都拉斯 (ST)infocast ・ 1 天前
特朗普將深化美台關係的法案簽署成法
【彭博】— 據白宮，美國總統特朗普周二將一項法案簽署成法，該措施要求美國國務院重新審視美國與台灣交往的指導方針。當前人們越來越擔心中國可能會對台灣採取行動。Bloomberg ・ 1 天前
美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束俄烏戰爭意願
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫許納近日前往俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談。法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）已結束在克里姆林宮的會談並離開，這場長時間會談持續到3日凌晨，未就俄烏和平協議取得突破。法新社 ・ 8 小時前
美國ADP就業急凍誰害的？商務部長：不是關稅！是政府關門害的
美國 11 月民間就業意外下滑，引發市場對美國總統川普關稅政策是否影響聘僱的討論。然而，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周三 (3 日) 接受《CNBC》訪問時否認關稅是原因，反而將就業降溫歸咎於政府關門與大規鉅亨網 ・ 12 小時前
立法會選舉如期12.7舉行 取消周六繽紛日續免費開放政府設施
宏福苑五級火釀成慘重死傷，立法會選舉如期舉行與否引起熱議。特首李家超昨宣布將如期在12月7日舉行，並於今明兩日恢復8場功能界別論壇，惟選舉前一天不會舉辦選舉繽紛日，之前宣布周六、日政府免費開放設施將繼續。李家超稱，新一屆議員盡早履職，才能更快推進火災善後支援、復原重建，以及法律的檢討和改革。各政黨支持政府決定，認為可避am730 ・ 1 天前
李家超：由擁有調查權力部門協助獨立委員會調查火災 嚴肅查明真相問責
行政長官李家超今日(4日)出席2025年「國家憲法日」座談會致辭時表示，再次向大埔宏福苑火災的罹難者表達最深切哀悼，並向他們的家屬和痛失家園的災民表達最誠摯的慰問和關懷，強調此次火災暴露出的問題，必須以最嚴肅的態度面對。 李家超表示，特區政府將徹底調查起火和火勢迅速蔓延的原因及事故相關問題，檢視現行政策，釐清相關責任，確保制度漏洞得以填補；並宣布成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門，包括擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，早日完成建議及提交報告。又指必定會嚴肅查明真相，嚴格跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。 李家超指，事故發生後，國家主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，表達對遇難人員和殉職的消防員的哀悼，對遇難者家屬和受災人員的慰問。中央港澳辦工作小組連夜赴港，全力協助香港特區救災工作，並協調內地省市根據特區政府提出的需求迅速提供協助，兩批物資已在日前送港使用。 他又表示，今次的火災，使其更相信《憲法》的精神和法治，強調必須維護《憲法》和《基本法》，完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則和完成《基本AASTOCKS ・ 42 分鐘前
英國再次推遲就中國駐英大使館新館捨項目做出決定
【彭博】— 英國政府推遲就是否批准中國擬建的駐英新使館做出決定，當局計畫1月份給出答案，屆時首相斯塔默預計將訪問北京。Bloomberg ・ 1 天前
美國據報擬頒布推動機械人產業行政命令 相關股急升
美國政治新聞網站《Politico》報道，美國總統特朗普政府擬推動美國機械人產業發展。報道引述消息指，美國商務部部長盧特尼克一直與機械人企業行政總裁會面，並「全力投入」加速該產業發展，政府正考慮明年發布一項關於機械人的行政命令。AASTOCKS ・ 6 小時前
以色列稱將開放拉法關卡 讓加薩居民得以赴埃及
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列今天表示，「未來幾天內」將開放加薩走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民得以離開。以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發聲明指出：「根據停火協議…拉法關卡將在未來幾天內開放，專門提供加薩走廊居民離開前往埃及。」法新社 ・ 20 小時前