川普建議逐出北約 西班牙回應堅守對NATO承諾

（法新社馬德里10日電） 美國總統川普昨天建議，北大西洋公約組織（NATO）應逐出軍事支出不足的西班牙之後，西國今天回應，仍堅守對北約的承諾。

在川普（Donald Trump）施壓下，北約各國今年6月同意在未來十年將軍費大幅增加至占各國國內生產毛額（GDP）5%，但西班牙堅持不從。西國去年是北約成員中軍費占經濟產出比例最低的國家。

川普昨天指出，歐洲領袖應敦促西班牙加強對北約的承諾，還說若西國不願這麼做，「也許你們應該乾脆將他們逐出北約」。

西班牙政府消息人士今天回應：「西國是堅定且具完整成員資格的北約國家，且和美國一樣達成自身戰力目標。」

西班牙社會勞工黨（PSOE）籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）曾主張，與其迎合固定的軍事支出目標，西國更應達成自身戰力目標，根據他的評估其中包含網路安全及環境。

但川普的評論已在西班牙國內引起熱議，西國反對派昨天晚間發聲批評桑傑士。

西班牙主要的保守派反對黨人民黨（People's Party）黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）在社群媒體X平台寫道：「西班牙是可信、驕傲且忠實的北約成員，將來也會是如此，問題出在桑傑士身上。」