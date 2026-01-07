川普慶逮捕馬杜洛 酸他偷學舞步

（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天一場在對共和黨籍國會議員的隨興演說中慶祝委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭逮捕，指稱馬杜洛不僅涉及多項罪行，還模仿他的舞步。

「紐約時報」報導指出馬杜洛經常在公開場合跳舞，公然無視美國的威脅，這讓白宮官員確信是時候採取行動。

川普今天在華府近來更名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）的表演藝術中心告訴議員：「他（馬杜洛）站上台，還試著有一點模仿我跳舞。但他是暴力分子，殺了數百萬人。他施以酷刑。他們在卡拉卡斯（Caracas）市中心有刑求室，現在將會關閉。」

川普未就所謂的刑求室提供更多細節，也沒有進一步闡述美國在馬杜洛垮台後「接管」委內瑞拉的計畫。

美軍去年底在加勒比海地區集結期間，左派的馬杜洛經常在造勢舞台上隨著口號「不要戰爭，要和平」（No War, Yes Peace）的混音電子舞曲起舞。

川普則是以在集會上隨迪斯可舞曲Y.M.C.A.起舞聞名。

川普在談到他的政府禁止跨性別者參加女子體育競賽時，川普誇張地模仿他口中的跨性別舉重選手。

川普說：「我妻子討厭我這麼做…她說這很不像總統。」

川普還說：「她討厭我跳舞…她還對我說『你能想像小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）跳舞嗎？』」

小羅斯福1933年至1945年擔任美國總統，1921年因罹患小兒麻痺症下半身癱瘓。