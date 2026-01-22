川普成立和平理事會 沙烏地等9國加入

（法新社利雅德21日電） 沙烏地阿拉伯外交部長今天表示，沙烏地與8個以穆斯林為主的國家，包括加薩調解方卡達與土耳其在內，已同意加入美國總統川普成立的「和平理事會」（Board of Peace）。

利雅德在聯合聲明中宣布，沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦與阿拉伯聯合大公國的外交部長已「共同決定」，將加入這個由川普擔任主席的機構，並表示他們支持川普為解決加薩衝突所做的「和平努力」。

科威特外交部隨後在社群平台X上發文指出，科威特也已接受邀請。

美方向數十位全球領袖發出邀請，並要求出資10億美元（約新台幣319億元）取得和平理事會的永久席位。沙烏地的聲明並未提及任何款項。

和平理事會最初是為了監督加薩重建而設立，但章程似未將職權侷限在加薩走廊，而且看來是想要與聯合國抗衡，引發了包括法國在內的一些美國盟友不滿。

和平理事會也是在阿聯與沙烏地關係緊張之際成立。這兩個國家皆試圖透過承諾投資與商業協議，來博取川普政府的好感。

法國已表明不會加入和平理事會，但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天表示，尼坦雅胡已接受邀請。

不過，他反對讓土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）和卡達外交官阿爾．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）加入在和平理事會下運作的「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board）。