川普抨擊俄羅斯 稱其無人機「侵犯」波蘭領空

（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普今天抨擊俄羅斯，指責其無人機「侵犯」北大西洋公約組織（NATO）盟國波蘭的領空，此前白宮表示，川普正在關注這起入侵的報告。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「俄羅斯用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？開始了！」。不過，他並未對這段簡短訊息的最後一句作出更多解釋。

在川普對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）愈來愈感到不耐之際，他週末時警告，準備對莫斯科侵略烏克蘭戰爭實施更多制裁。

然而，川普今天簡短聲明再次顯示他避免直接批評蒲亭的態度。今年8月，川普才在阿拉斯加（Alaska）與蒲亭舉行峰會。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）上週曾到訪白宮。

一名白宮官員以匿名方式告訴法新社：「川普總統和白宮正關注來自波蘭的報告，按計劃川普總統今天將與納夫羅茨基總統通話。」

波蘭表示領空在一夜之間遭俄羅斯無人機侵犯19次，至少有3架無人機被擊落。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）指出，波蘭已召集北約其他成員國進行緊急會談，並警告局勢正逐步逼近「公開衝突」。

歐盟警告，俄羅斯正試圖「測試」西方盟友的團結。

俄羅斯國防部否認曾以波蘭為目標，其外交部則指責華沙散播「神話故事」，企圖讓烏克蘭戰爭升溫。（編譯：徐睿承）