川普拆除東廂又改造白宮 秀出林肯浴室大理石裝潢

（法新社華盛頓31日電） 拆除白宮東廂（East Wing）似乎還無法滿足美國總統川普。他今天展示對白宮的新整修工程，秀出經過大理石與金色裝飾翻新的林肯浴室（Lincoln Bathroom）。

根據川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發出的照片，這間約有80年歷史的舊浴室，過去鋪著淡綠色磁磚並採用條狀燈飾。

但如今，林肯浴室現在換上金色水龍頭與鏡子，牆面以奢華的白色與灰色大理石打造，川普在一系列貼文中發布20多張照片展示成果。

川普在真實社群寫道：「我翻新了白宮的林肯浴室。它在1940年代以綠色磁磚的裝飾藝術風格改裝，完全不符合林肯時代的氛圍。」

「我這次選用了拋光的黑白雕刻用大理石進行改造，非常符合林肯（Abraham Lincoln）時期的風格，甚至可能就是當年原本使用的大理石！」

數天前，川普才在10月拆除白宮整座東廂，以興建耗資3億美元的大型宴會廳，引發外界議論。不過，這次的林肯浴室改造，是對白宮本館行政官邸的首度大型翻修工程。

林肯浴室位於林肯臥室（Lincoln Bedroom）附近。林肯臥室位於白宮2樓，為現任總統居住區。

根據白宮歷史協會（White House Historical Association），林肯臥室過去曾是林肯總統的辦公室與內閣會議室，後來在1945年由總統杜魯門（Harry Truman）下令添置林肯時代的家具，並命名為林肯浴室。

特斯拉（Tesla）兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，在他負責川普政府削減成本的政府效率部（Department of Government Efficiency）期間，他曾獲川普邀請多次下榻林肯臥室。

身為億萬房地產開發商的川普重新掌權後，積極展開一連串翻修與建設工程，但許多批評人士認為這些風格過於俗氣。

他不但以金色裝飾佈置橢圓形辦公室，還將玫瑰花園（Rose Garden）草皮鋪成室外舞台，並在白宮南北草坪豎起兩根巨型旗桿。