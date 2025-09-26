百度自動車進入鬧市 擬啟德九龍灣測試
川普拍板TikTok交易 疑慮遠多於解答
（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普堅稱他已找到解決方案－透過一群投資人依照美國法律，從中國母公司手中買下TikTok，讓這款短影音app得以繼續在美營運。然而這項計畫如何落實及對美國用戶有何影響，諸多問題尚待答案。
● 是否真達成協議？
任何有關TikTok美國業務的出售，都需中國母公司字節跳動（ByteDance）出脫持股，而這須獲中國政府批准。然而在美中貿易戰與川普日趨保護主義的政策下，中方不太願意見到這家中國知名品牌被迫退出最大海外市場。
儘管川普政府堅稱中國已同意相關協議，但北京至今未予證實，TikTok和字節跳動也未回應相關詢問。佛羅里達大學傳媒教授塞勒帕克（Andrew Selepak）告訴法新社：「這筆交易目前究竟在進行什麼階段，其實還是非常不清楚。」
● 川普會過問TikTok營運嗎？
根據白宮25日簽署的行政命令，這項協議的核心投資人多與川普關係密切。川普特別點名甲骨文（Oracle）執行長艾里森（Larry Ellison），這位科技界少數長期支持共和黨的巨擘，同時也是全球第二大富豪，將是此案關鍵人物。
長年在矽谷自由派為主的環境中，艾里森始終扮演著突兀的共和黨代表。這回透過與川普合作，艾里森重新成為鎂光燈焦點，包括加入OpenAI等重要AI技術聯盟；他也力挺兒子入主好萊塢派拉蒙影業（Paramount），據傳還有意收購華納兄弟影業。
接手TikTok的投資團隊中還包括現年94歲的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）及其子拉克蘭（Lachlan Murdoch），父子掌控著美國福斯新聞台（Fox News），外界關注，這是否代表TikTok將進行朝保守派的轉型。川普曾表示，該平台有助他觸及年輕選民。
儘管川普已否認TikTok將「保守派化」，部分人士仍擔憂，保守勢力進一步掌握媒體平台，恐加深美國社會對立、壓抑多元觀點。。
● 為何價格如此低？
在白宮25日的儀式上，副總統范斯（JD Vance）宣布這項TikTok交易案市值140億美元。比起推特（Twitter）售出時的440億美元，以及TikTok在全球最大經濟體當中橫掃年輕族群的影響力相比，可謂低廉的不合理。
彭博社的報導指出，這個「低價」主要原因，在於字節跳動將可透過高額授權協議，保有大筆利益。根據川普規劃，儘管新公司僅留給中方20%的股權，字節跳動卻有望取得約一半利潤。如此安排引來部分國會議員質疑這是否符合「不賣就禁」法。
更加令人混淆的是，川普政府25日公布的行政命令，把TikTok禁令期限又延至明年1月中旬，以供協議簽署，然而協議遲遲未明朗，與官方宣稱交易已完成的說法顯得相互矛盾。
