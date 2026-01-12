川普指伊朗致電尋求談判 但暗示會面前恐先出兵

（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普今天表示，在他針對伊朗境內的大規模反政府示威威脅採取軍事行動後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。

川普在空軍一號（Air Force One）上對記者表示，伊朗領導層已於昨天致電，並透露「雙方正安排會面，他們表達了談判意願」。

然而，川普補充說：「在會面前，我們可能就得先採取行動。」