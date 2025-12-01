川普指控南非種族滅絕 拉瑪佛沙：公然散播錯誤資訊

（法新社約翰尼斯堡30日電） 南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天指控美國在聲稱南非殺害白人的言論，為「公然」散播「錯誤資訊」。

美國總統川普（Donald Trump）自今年稍早重返白宮以來，便屢次抨擊南非，錯稱南非對具歐洲血統的南非人（Afrikaners）發動「白人種族滅絕」（white genocide）。

美國不久前抵制在約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的G20峰會，川普隨後並宣布不會邀請南非出席下次在佛羅里達州主辦的G20峰會。

拉瑪佛沙在電視演說中表示，美國宣稱「不參與」的理由，是基於「南非正在對具歐洲血統的南非人進行種族滅絕以及沒收白人土地」這些「毫無根據且錯誤的指控」。

拉瑪佛沙在南非廣播公司（SABC）的節目上說：「這完全是對我國的錯誤資訊。」

不過，拉瑪佛沙也表示，南非仍願意「持續與美國政府展開對話，並以平等主權國家的身分，相互尊重且有尊嚴地進行交流」。