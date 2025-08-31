川普掃蕩移民再受打擊 法官阻驅逐孩童到瓜地馬拉計畫

（法新社華盛頓31日電） 美國法院阻擋總統川普政府驅逐數以百計瓜地馬拉兒童的計畫，川普大力掃蕩移民作法蒙受打擊。

法院文件指出，根據與瓜地馬拉協商的一項試驗性計畫，居住美國的逾600名無人陪伴未成年人面臨驅逐命運。

但是在移民權益團體提出緊急控訴後，上述裁定使他們暫免遭到驅逐14天。

全國移民法律中心（National Immigration Law Center）批評川普政府這項行動，指控政府「將脆弱、受驚嚇的孩童從床上拽下來」，試圖於勞動節（Labor Day）週末期間使其再度身歷險境。

全國移民法律中心副總裁歐立瓦瑞斯（Efren Olivares）在聲明中說：「法院於數以百計孩童蒙受不可彌補傷害之前阻止這種不義發生，令我們為之振奮。」

該組織表示，為數以百計「面臨迫在眉睫風險、恐遭到非法驅逐出美國」的瓜地馬拉裔兒童進行集體訴訟。

川普1月重返白宮後鎖定數以百萬計無證移民，展開史上最大規模驅逐計畫。這項裁定標誌該計畫再度遭遇重挫。