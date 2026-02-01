川普掃蕩移民行動被捕 5歲童獲釋返家

八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普政府強力掃蕩移民，一名5歲男童在明尼阿波利斯（Minneapolis）突襲行動中遭到拘留，事件震驚全球。一名國會議員今天指出，男童已經返家。
移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）人員1月20日逮捕尋求庇護的厄瓜多父子—5歲的連恩．康尼荷．拉莫斯（Liam Conejo Ramos）和父親艾德瑞安．康尼荷．阿里亞斯（Adrian Conejo Arias）。當時男童剛從幼稚園返家。
男童戴著藍色兔子帽、背著書包遭官員拘留的畫面迅速傳遍全球，進一步激起外界對聯邦移民鎮壓行動的不滿。執法人員在一波行動中開槍，已經導致兩名美國公民喪生。
父子倆在距住家數百英里外的德州拘留中心待了10天，法官昨天裁定予以釋放。
陪同這對父子的民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）在社群平台X發文並附上男童照片表示：「連恩現在已經回家，戴著他的帽子、背著他的書包。」
川普政府辯稱，由於這名父親企圖逃避移民官員，移民暨海關執法局才會將孩子一同拘留。
卡斯楚上週探視拘留中心時表示，艾德瑞安．康尼荷．阿里亞斯形容兒子「難過、沮喪」。
卡斯楚當時在X上寫道：「他爸爸說，他已經不像原來的他了。」
下令釋放男童的聯邦地區法官比里（Fred Biery）在措辭嚴厲的判決書中指出，「本案肇因於政府每日遣返配額目標既不周延而且執行不當，甚至不惜對兒童造成創傷」。
比里也援引美國憲法第四修正案，強調其保障人民有免於「不合理搜索和扣押」的權利。
判決結果出爐後，卡斯楚親自去接這對父子，陪伴他們搭機返抵明尼蘇達州。
卡斯楚寫道：「我們不會停止，直到每個孩子、所有家庭都在家團聚。」
