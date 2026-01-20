川普推和平理事會 傳法國質疑挑戰聯合國架構

（法新社巴黎19日電） 消息人士今天透露，法國不打算接受美國總統川普的「和平理事會」邀請，並質疑這個組織恐挑戰聯合國架構。

這個「和平理事會」（Board of Peace）最初的構想是為監督戰後加薩（Gaza）地區的重建工作，但相關章程似乎並未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

親近法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的消息人士透露，理事會的章程「已超出加薩的單一架構」。

他補充說：「這引發了重大問題，特別是關於對聯合國原則和結構的尊重，這一點在任何情況下都不容質疑。」法國是聯合國安全理事會的常任理事國。

今天稍早，法國外交部發表聲明，重申法國對聯合國的承諾。

聲明指出：「這仍是有效多邊主義的基石，在國際法、各國主權平等及和平解決爭端等原則引領下，避免恣意行事、強權政治與戰爭干擾。」

法國外交部表示，正與夥伴國一同審查和平理事會的法律架構，並對「計畫的範疇已超出加薩局勢」表示擔憂。