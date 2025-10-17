「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
川普提出IVF療程平價化計畫 擬鼓勵雇主提供生育福利
（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天宣布一項讓體外人工受精（IVF，俗稱試管嬰兒）療程更加平價的計畫，為兌現他長期以來的競選承諾邁出第一步。
川普今年稍早自稱是「受精總統」，並誓言要解決體外人工受精的可及性問題，然而，這項努力在他的支持者陣營中引發分歧，一方是鼓勵生育的支持者，另一方則是保守派基督徒。
在美國，針對生育相關的療程和藥物提供保險給付的情況依然罕見，且差異也很大，端視個別病患、醫療服務提供者、雇主與各州法規而定。
目前還不清楚這項倡議會帶來哪些具體改變。但川普在白宮橢圓形辦公室表示：「價格會大幅下降，下降得很多。」
川普表示，白宮提出所謂的雇主福利選項，鼓勵雇主透過補充保險方案，為員工提供IVF療程的保障。
這種做法與美國牙科或視力保健的處理方式相似，通常從主要醫療保險中分離出來，作為獨立類別的照護項目。
川普說：「我將要求所有雇主立即為員工提供新的生育福利選項。」
川普政府高層官員向媒體表示，目前並未討論到設立補貼以激勵雇主提供IVF福利，也沒有強制雇主必須提供。
一次典型的IVF療程費用可能高達數萬美元，而且患者通常需要多次療程才能成功懷孕。光是必要的處方用藥，就可能讓準父母負擔上千美元費用。
川普政府的公告還包括一項提案，將允許病患自2026年初起透過川普的新網站TrumpRx，以折扣價格直接向藥廠購買部分藥物。
