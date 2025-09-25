川普提加薩和平計畫 馬克宏樂見納入建議

（法新社加薩市24日電） 美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，總統川普已向區域國家提出一項加薩和平計畫，預期很快將取得突破，法國總統馬克宏認為計畫內容將包含他向川普提出的建議。

昨天與川普會面的馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他預期這項計畫將包含他向川普提出的建議。

馬克宏一直在推動一項計畫，內容包括解散巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas），並派駐一支國際部隊來穩定飽受戰火蹂躪的加薩地區。

馬克宏在接受法國24台（France 24）與法國國際廣播電台（RFI）聯合採訪時指出：「我認為，如果我們能讓所有人，美國、阿拉伯國家、歐洲國家就這項和平計畫達成共識，我們就能取得成果。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍晚則表示，以色列不會受澳洲、英國、加拿大及法國等國承認巴勒斯坦國的浪潮所拘束。

他說：「若干領袖對巴勒斯坦恐怖主義的可恥投降，對以色列完全不具約束力。不會有什麼巴勒斯坦國。」

以色列持續對加薩市（Gaza City）發動攻擊，已導致數十萬人流離失所。以色列表示，這場大規模空中和地面攻勢旨在剷除哈瑪斯。

以色列上週進一步加強地面攻勢之際，聯合國一份調查報告同時出爐，內容指控以色列在加薩犯下「種族滅絕」罪行，以色列則駁斥相關調查結果。