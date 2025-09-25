川普提加薩計畫 美特使魏科夫預告數日內將有突破

（法新社紐約24日電） 美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，總統川普已向區域國家提出一項和平計畫，他預期未來幾天內將在加薩（Gaza）相關議題上取得突破。

魏科夫表示，川普昨天在聯合國大會場邊與一群阿拉伯及伊斯蘭國家人士會晤時，分享了這些想法。

魏科夫說：「我們提出了我們稱之為『川普中東與加薩和平21點計畫』的方案。」

他在聯合國大會場邊的紐約非營利組織Concordia峰會上表示：「我認為這項計畫既解決了以色列的關切，也回應了這個地區所有鄰國的擔憂。」

「我們抱持希望，甚至可以說有信心，我們將能在未來幾天內宣布某種形式的突破。」

根據哈瑪斯治下加薩衛生當局數據，近兩年來，以色列的軍事行動已造成至少6萬5419名巴勒斯坦人喪生，其中大部分是平民。聯合國認為這些數據具有可信度。