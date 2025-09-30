川普提加薩20點和平計畫 以色列審慎樂觀

（法新社特拉維夫29日電） 美國總統川普今天發布加薩20點和平計畫，獲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同意。以色列人對這項計畫抱持審慎樂觀態度。

川普今天公布旨在結束戰爭的20點計畫，尼坦雅胡在兩人於白宮舉行會談後表示支持這項計畫。計畫內容呼籲停火、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）釋放人質、哈瑪斯解除武裝，以及以色列逐步撤出加薩等。

在以色列沿海樞紐城市特拉維夫（Tel Aviv），抗議民眾手持美國和以色列國旗，以及印有巴勒斯坦領土內被武裝分子扣押人質面孔的標語牌。

遇害人質海曼（Inbar Hayman）的阿姨柯恩（Hannah Cohen）說：「我比較樂觀了，儘管我仍然有點害怕如此樂觀…我害怕再次失望，真的很害怕，因為我們曾因最終破局的協議而經歷太多痛苦。」

雙親在哈瑪斯領導的襲擊中喪生的戈倫（Gal Goren）也表達了審慎的希望。他說：「我們很高興聽到川普所說的話。我們很高興聽到川普看見了我們，他聽到我們希望結束這場戰爭並將所有人質帶回家的呼聲。」

自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來，加薩戰爭持續至今，數輪間接談判迄今未能達成持久停火。

根據法新社彙整以色列官方數據統計，哈瑪斯史無前例的襲擊導致1219人死亡，其中大部分是平民。在這次襲擊中被巴勒斯坦武裝分子劫持的251名人質中，仍有47人留在加薩，其中包括以色列軍方稱已亡故的25人。

根據聯合國認為可信的哈瑪斯治下衛生當局數據，以色列的報復性攻勢迄今已造成至少6萬6055名巴勒斯坦人喪生，他們大部分也是平民。