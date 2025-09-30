川普提加薩20點和平計畫 巴勒斯坦人斥鬧劇

（法新社加薩市29日電） 美國總統川普今天發布加薩20點和平計畫，然而對飽受戰爭蹂躪的加薩居民來說，川普提出的和平計畫是一場未能結束戰爭的鬧劇。

川普今天公布旨在結束戰爭的20點計畫，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在兩人於白宮舉行會談後表示支持這項計畫。計畫內容呼籲停火、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）釋放人質、哈瑪斯解除武裝，以及以色列逐步撤出加薩。

其他關鍵要點包括部署「臨時國際穩定部隊」，以及成立由川普本人領導，並有其他外國領袖參與的過渡當局。計畫還規定，哈瑪斯和其他武裝派別將不會以任何形式直接或間接參與加薩的治理。

根據法新社彙整以色列官方數據統計，哈瑪斯史無前例的襲擊導致1219人死亡，其中大部分是平民。在這次襲擊中被巴勒斯坦武裝分子劫持的251名人質中，仍有47人留在加薩，其中包括以色列軍方稱已亡故的25人。

根據聯合國認為可信的哈瑪斯治下衛生當局數據，以色列的報復性攻勢迄今已造成至少6萬6055名巴勒斯坦人喪生，他們大部分也是平民。

39歲的朱德（Ibrahim Joudeh）在加薩南部馬瓦希（Al-Mawasi）所謂人道主義區的避難所告訴法新社：「這個計畫顯然不切實際。」

這位電腦程式設計師說：「它的起草條件是美國和以色列知道哈瑪斯永遠不會接受的。對我們來說，這意味著戰爭和苦難將繼續下去。」

52歲的納沙（Abu Mazen Nassar）同樣悲觀，他擔心這項計畫意在誘騙巴勒斯坦各派系釋放被扣押在加薩的人質，卻不會換來和平。

納沙說：「這完全是操控。在沒有官方保證結束戰爭的情況下，交出所有囚犯意味著什麼？」

他說：「我們人民不會接受這場鬧劇…無論哈瑪斯現在對這項協議做出什麼決定，都為時已晚。」