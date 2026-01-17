川普提及Fed主席熱門人選哈塞特 坦言不想失去他

（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普今天表示，他不願失去他的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。哈塞特是下任聯邦準備理事會（Fed）主席的熱門人選。

川普在白宮一場活動上對哈塞特說：「說實話，其實我想把你留在現在的位置。」

川普又說：「如果我把他調走，聯準會那群人，尤其是我們現在這位，他們根本不怎麼說話。我會失去你。這對我來說是嚴重的顧慮。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預計將於5月卸任。川普先前表示，他打算在未來幾週內宣布接替鮑爾的人選。

哈塞特目前擔任白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任，他一直被視為聯準會主席的熱門人選。

在川普發表這番言論後，美國股市上下震盪，但隨後迅速收復失土。

川普今天指出，如果哈塞特離職，將讓他的政府失去一名重要的經濟政策傳達者。川普說：「我們不想失去他。我們將看看事情如何發展。」

川普毫不掩飾對鮑爾的不滿，多次批評他不支持更激進的降息。

然而，川普提名新任聯準會主席的努力可能遭遇阻礙。參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）共和黨籍成員提里斯（Thom Tillis）最近矢言，在司法部對鮑爾的調查完全結案之前，他將反對確認任何聯準會主席的提名案。

鮑爾因為聯準會總部整修費用遭受調查，此舉引來前聯準會領袖的嚴厲批評。其他國家的主要央行總裁也公開力挺鮑爾，強調維護聯準會獨立性的重要性。

除了哈塞特外，其他角逐聯準會主席的關鍵人選包括前聯準會官員華許（Kevin Warsh）、聯準會理事華勒（Christopher Waller）以及資產管理公司貝萊德（BlackRock）固定收益投資長芮德（Rick Rieder）。