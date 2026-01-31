川普提名經濟學家松本出任勞工統計局長

（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普去年因就業數據不如預期而開除勞工統計局（BLS）局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer），引發爭議，他今天點名局長新人選。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布，他將提名現任白宮顧問的經濟學家松本（Brett Matsumoto）出任局長。

勞工統計局隸屬於勞工部，負責每月統計就業及其他數據，這些數據被視為掌握美國經濟健康狀況的重要指標。

川普去年8月開除麥肯塔佛，震驚許多人。當時麥肯塔佛的4年任期才過1年多，川普在未提出證據的情況下聲稱她「偽造」7月乏善可陳的就業數據。

川普之後任命保守派經濟學家安東尼（E.J. Antoni）接任，安東尼是他的堅定支持者。

然而安東尼人事案遭到部分共和黨籍國會議員反對，理由包括他缺乏政府任職經驗、獨立性引發疑慮，以及據報昔日在社群媒體的發文涉及陰謀論和厭女言論。

松本人事案仍須經參議院批准。根據「紐約時報」報導，他在勞工統計局具備豐富經驗，且沒有公開的政治活動紀錄。