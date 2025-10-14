川普揚言停止從中國採購食用油

（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，終止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我們正考慮終止與中國在食用油及其他貿易方面的業務往來，做為報復。」

川普發布貼文不久前，似乎才對美中持續升溫的緊張關係展現較為緩和的立場。他在白宮受訪時告訴記者：「我們和中國的關係還算公平，我認為一切會沒事。即使最後不順利，也沒關係。」

在川普第2任期，美中兩大經濟體的貿易緊張再度升溫，今年稍早對彼此加徵關稅的稅率甚至一度達到三位數。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受英國金融時報（Financial Times）專訪時嚴詞抨擊北京，指控中國對稀土及關鍵礦產祭出全面出口管制，試圖傷害全球經濟、衝擊全球供應鏈。

川普強調華府「必須對中國保持謹慎」，「我和習主席（習近平）關係很好，但有時會有摩擦，因為中國喜歡占便宜。對方出拳時，你必須抵擋。」他還在貼文中強調，中國停止採購美國黃豆使農民陷入困境。