川普揚言奪回阿富汗美軍基地 塔利班官員：寸土不讓

（法新社喀布爾21日電） 針對美國總統川普揚言奪回位於阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram air base），阿富汗塔利班政府國防官員今天表示，阿富汗寸土不讓，不可能與美國達成協議。

法新社報導，巴格蘭空軍基地位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）以北，是該國最大空軍基地，美國在長達20年阿富汗戰爭打擊塔利班（Taliban）期間，曾以此基地為重要行動據點，但美軍4年前已撤離該基地。

川普最近在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文揚言，巴格蘭空軍基地是美國建造，如果阿富汗不歸還，壞事將會發生。川普還告訴媒體，美方正就此事與阿富汗展開協商。

阿富汗武裝部隊參謀總長費特拉（Fasihuddin Fitrat）今天指出：「最近有人表示，他們已經與阿富汗展開收回巴格蘭空軍基地的協商。」

費特拉提及：「哪怕只是一寸阿富汗土地，都不可能達成協議。我們並不需要協議。」