川普揚言奪島 格陵蘭發危機應變手冊

（法新社格陵蘭首府努克21日電） 美國總統川普一再揚言要從盟友丹麥手中奪取格陵蘭島，格陵蘭政府今天公布新版手冊，為民眾在領土發生「危機」時提供建議。

手冊建議內容包括儲備糧食、水、狩獵武器和彈藥。

格陵蘭漁業、狩獵、農業和可持續事務部長柏格（Peter Borg）在首都努克（Nuuk）的記者會上表示，這份文件是「一份保單」，還說「我們預期不會需要用到它」。

川普要求針對他欲控制格陵蘭的提議「立即」展開談判，但表示他不會動用武力來奪取這座北極島嶼。

格陵蘭政府表示，這本名為「為危機做好準備—自給自足5天」（Prepared for Crises -- Be Self-Sufficient for Five Days）的手冊，編寫工作從去年開始，起因是過去出現過持續時間長短不一的停電情況。

手冊建議儲備5天份的食物、每人每天3公升的水、衛生紙、電池供電的收音機，以及武器、彈藥和漁具。

格陵蘭人口約為5萬7000人，其中近90%為原住民伊努特人（Inuit），他們長期以來以狩獵和捕魚為主要維生方式。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）20日表示，格陵蘭遭遇軍事行動的可能性「不大」，但這片丹麥自治領土仍必須做好準備。